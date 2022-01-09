百億資助小企業 共和黨人：沒必要 先前已發1兆補助

聯邦擬透過州小企業貸款 計畫(State Small Business Credit Initiative)發出100億元，今年首季開始協助新創企業取得資金，重振弱勢社區的企業，並擴大刺激經濟復甦，受惠對象包括種族弱勢族群、鄉村地區和退役軍人；不過部分共和黨人認為沒必要，因先前已有1兆元聯邦經費用於協助小企業撐過疫情 。

這項計畫將撥款給各州、地方和部落政府的創投計畫，或鼓勵私人貸款者借款給小企業。

這次發放金額高達100億元，為過去計畫成本的六倍以上；財政部 資本取得部副助理部長莫爾斯(Adair Morse)表示，部分原因是聯邦政府和國會希望撥款給弱勢族群，包括種族弱勢族群、鄉村社區和退役軍人。

這筆經費來自國會去年3月通過的1.9兆元新冠補助案；財政部估計這筆補助會在今年首季開始發放，各州和其他收受對象可在財政部規定內，彈性擬定合適計畫以發放補助。

與此同時，白宮面臨部分民主黨人施壓，要求能緩解種族不公與財富不公的顧慮。拜登總統的資深顧問斯珀林(Gene Sperling)表示，這項聯邦計畫的目標，旨在幫助有想法和新創能量的產業對象，讓他們不會因為創業地點、膚色或任何無法接受的阻礙而無法施展其抱負。

不過有些共和黨人反對這項耗資100億元的計畫，認為無此必要，因為當局先前已在疫情期間針對小企業發放逾1兆元的聯邦補助。

眾院小企業委員會成員、聯邦眾議員路克邁爾(Blaine Luetkemeyer，密蘇里州)表示，現有聯邦計畫應拿來協助難以取得資金的小企業，「計畫就在那，問題是要讓小企業注意到。」

一名財政部官員表示，州小企業貸款計畫的經費無意填補疫情導致的營收缺口，而是要協助小企業找到資本資源，幫助他們長期復甦與成長。