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追悼前參院多數黨領袖雷德 歐巴馬、拜登等大咖齊聚

記者胡玉立／綜合報導
上月28日逝世的民主黨前參院多數黨領袖雷德葬禮，8日在拉斯維加斯舉行。圖為覆蓋國旗的雷德棺木在儀隊護送下，抵達追思會場。(美聯社)
上月28日逝世的民主黨前參院多數黨領袖雷德葬禮，8日在拉斯維加斯舉行。圖為覆蓋國旗的雷德棺木在儀隊護送下，抵達追思會場。(美聯社)

已故前參院多數黨領袖雷德(Harry Reid)葬禮8日在拉斯維加斯舉行，僅限受邀者參加的追悼會上，來自全國的民主黨領袖齊聚一堂，笑著回憶雷德，並證明他生前對21世紀美國重要立法的關鍵影響力；前總統歐巴馬稱雷德是個「把事情做好」的人；拜登總統讚揚他是「史上最偉大的參院多數黨領袖之一」；眾院議長波洛西和參院多數黨領袖舒默形容雷德「真誠又獨特」。

上月28日逝世的民主黨前參院多數黨領袖雷德葬禮，8日在拉斯維加斯舉行。(美聯社)
上月28日逝世的民主黨前參院多數黨領袖雷德葬禮，8日在拉斯維加斯舉行。(美聯社)

雷德去年12月28日在內華達州家中，因胰腺癌併發症去世，享年82歲。追悼會儀式開始時，拜登護送雷德遺孀蘭德拉·雷德(Landra Reid)入座，儀仗隊將披上旗幟的靈柩莊嚴地送入靈堂。

雷德在華府服務34年，帶領參院度過嚴重經濟衰退年代及2010年大選後共和黨接管眾院的時期；歐巴馬致悼詞表示，雷德幫助通過可負擔健保法(Affordable Care Act)「不是想為自己的貢獻錦上添花」，雷德自幼家境貧困，曾親手幫父親拔牙，「他是為家鄉的人和像他這樣的人家這麼做，他們需要有人照顧。別人做不到的事情，哈利做好了，」歐巴馬說。

上月28日逝世的民主黨前參院多數黨領袖雷德葬禮，8日在拉斯維加斯舉行。圖為追思會...
上月28日逝世的民主黨前參院多數黨領袖雷德葬禮，8日在拉斯維加斯舉行。圖為追思會場拜上的登總統夫婦與副總統賀錦夫婦。(美聯社)

歐巴馬致悼詞讚揚軍德幫助通過可負擔健保法。(美聯社)
歐巴馬致悼詞讚揚軍德幫助通過可負擔健保法。(美聯社)

拜登曾與雷德在參院一起服務20年，當副總統時與雷德共事八年，他讚揚雷德在2008年經濟衰退，為加強醫療保健、改革華爾街和經濟復甦，付出種種努力；拜登說：「哈利從不放棄，說到做到。你信得過他。」

雷德生前以不耐煩與人寒暄著稱，他兒子利夫(Leif Reid)致悼詞時，憶起父親出了名的不說再見就掛電話，不管對方是親密家人還是大人物，有時電話一端聊了好幾分鐘才發現，雷德已不在另一頭了。利夫解釋，父親「這麼快掛電話，與其說是他粗魯，不如說是他對我媽媽很忠誠，想把時間多留一點給家人。」

波洛西則向與會者表示，「我可能是被雷德掛斷最多電話的人；12年來，每天兩、三次。」波洛西說，她甚至曾再打回去，趕在雷德掛電話前對他說：「我剛才是在讚美你」，只聽雷德答說：「我不想聽。」電話又掛了。

眾院議長波洛西致悼辭。(美聯社)
眾院議長波洛西致悼辭。(美聯社)

雷德28歲當選內華達州議會議員前，是業餘拳擊手；他畢業於猶他州立大學，在華府喬治華盛頓大學法學院就讀期間擔任國會大廈警官。1970年雷德30歲當選內華達州副州長，1982年當選聯邦眾議員，1986年當選聯邦參議員。多年來，雷德持續協助民主黨贏得內華達州關鍵選舉。

2016年，雷德在家中因運動事故導致單眼失明後退休，由前內州總檢察長馬斯托(Catherine Cortez Masto)接班；馬斯托成為內州第一位女性、也是首位拉丁裔聯邦參議員；拉斯維加斯機場將改名為哈利．雷德國際機場。

參院 拜登 內華達州

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