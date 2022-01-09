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用教育改變種族歧視 多州公校開始教授「亞裔歷史」

記者胡玉立╱綜合報導

非營利组織「亞太裔青年崛起」(AAPI Youth Rising)創始人米娜·費多(Mina Fedor)現年13歲，來自加州東灣的這位八年級韓裔學生從小就常遭受同學的種族主義言論「轟炸」；她認為，具體解決問題的方法是「學校要教亞太裔歷史」；專家指出，有些州在必修亞太裔歷史方面已有很大進展，其他州可能起而效尤。

繼去年7月伊利諾伊州之後，新澤西州將成為第二個將亞裔美國人歷史放入公立學校課程的州；俄亥俄、加州、紐約、佛羅里達和康乃狄克州也開始出現類似運動；去年加州議會通過立法，要求在高中進行種族研究，重點關注亞裔和其他種族群體。

「增加更多AAPI歷史課程，會強化『亞裔是美國人』和『亞裔屬於這裡』的事實，」費多說：「如果很多同學知道過去AAPI被稱為『黃禍』或知道排華法案(Chinese Exclusion Act)或舊金山唐人街曾爆發瘟疫，他們在開口亂說敏感評論之前，或許會多想一下。」

加州種族研究示範課程內容，包括拆解少數族裔迷思、仇外心理、偏執和其他形式的體制特權；教案寫道：「外界有種錯誤說法，以為亞太裔(AAPI)已克服種族歧視偏見；學生們將自課程中了解，這樣的標籤如何形成民主結構擴大的障礙，最糟糕的是，它在AAPI社區之間造成分裂，並形成他們與其他受壓迫群體之間的隔閡。」

紐約州華裔聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng) 和俄亥俄州民主黨亞裔參議員馬哈瑞斯 (Tina Maharath)也為各自的州提出亞裔美國人歷史法案。

康乃狄克州、新澤西州和佛羅里達州致力亞裔美國人研究的倡議聯盟「讓我們被看見」(Make Us Visible)，正在推動全國採用更包容亞太裔的學前及國小(K-12) 教育課程；倡議者指出，伊利諾伊州通過亞裔美國人歷史法案，促使他們繼續在他們的州推動這項政策。

「讓我們被看見‧新州」(Make Us Visible New Jersey)創辦人伊拉諾凡(Kani Ilangovan)說：「對我們所有人來說，這是一盞明燈，這是可能的。我們認為教育是反種族主義最有效工具之一，」她說：「提高邊緣化人群的聲音並講述這些故事，彰顯這些生活和歷史也很重要。」

不過，推動亞裔研究的種種努力，也正逢全國各地強烈反對公立學校進行種族教學之際；南卡羅來納、北達科他和德州都通過立法，禁止「批判性種族理論」這個已有數十年歷史的討論美國種族主義歷史學術概念。

亞裔 加州 新澤西州

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