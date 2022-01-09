用教育改變種族歧視 多州公校開始教授「亞裔歷史」

非營利组織「亞太裔青年崛起」(AAPI Youth Rising)創始人米娜·費多(Mina Fedor)現年13歲，來自加州 東灣的這位八年級韓裔學生從小就常遭受同學的種族主義言論「轟炸」；她認為，具體解決問題的方法是「學校要教亞太裔歷史」；專家指出，有些州在必修亞太裔歷史方面已有很大進展，其他州可能起而效尤。

繼去年7月伊利諾伊州之後，新澤西州 將成為第二個將亞裔 美國人歷史放入公立學校課程的州；俄亥俄、加州、紐約、佛羅里達和康乃狄克州也開始出現類似運動；去年加州議會通過立法，要求在高中進行種族研究，重點關注亞裔和其他種族群體。

「增加更多AAPI歷史課程，會強化『亞裔是美國人』和『亞裔屬於這裡』的事實，」費多說：「如果很多同學知道過去AAPI被稱為『黃禍』或知道排華法案(Chinese Exclusion Act)或舊金山唐人街曾爆發瘟疫，他們在開口亂說敏感評論之前，或許會多想一下。」

加州種族研究示範課程內容，包括拆解少數族裔迷思、仇外心理、偏執和其他形式的體制特權；教案寫道：「外界有種錯誤說法，以為亞太裔(AAPI)已克服種族歧視偏見；學生們將自課程中了解，這樣的標籤如何形成民主結構擴大的障礙，最糟糕的是，它在AAPI社區之間造成分裂，並形成他們與其他受壓迫群體之間的隔閡。」

紐約州華裔聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng) 和俄亥俄州民主黨亞裔參議員馬哈瑞斯 (Tina Maharath)也為各自的州提出亞裔美國人歷史法案。

康乃狄克州、新澤西州和佛羅里達州致力亞裔美國人研究的倡議聯盟「讓我們被看見」(Make Us Visible)，正在推動全國採用更包容亞太裔的學前及國小(K-12) 教育課程；倡議者指出，伊利諾伊州通過亞裔美國人歷史法案，促使他們繼續在他們的州推動這項政策。

「讓我們被看見‧新州」(Make Us Visible New Jersey)創辦人伊拉諾凡(Kani Ilangovan)說：「對我們所有人來說，這是一盞明燈，這是可能的。我們認為教育是反種族主義最有效工具之一，」她說：「提高邊緣化人群的聲音並講述這些故事，彰顯這些生活和歷史也很重要。」

不過，推動亞裔研究的種種努力，也正逢全國各地強烈反對公立學校進行種族教學之際；南卡羅來納、北達科他和德州都通過立法，禁止「批判性種族理論」這個已有數十年歷史的討論美國種族主義歷史學術概念。