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哈薩克鎮壓示威 總統：無須警告即可開槍

編譯潘勛／綜合7日電
哈薩克警察逮捕一名示威者。(Getty Images)
哈薩克警察逮捕一名示威者。(Getty Images)

哈薩克民眾因不滿燃油價格飆漲而引發的抗議規模擴大，總統托卡葉夫(Kassym-Jomart Tokayev)7日上電視痛批街頭抗議人士為恐怖分子、匪徒及好戰分子，授權安全部隊碰到「鬧事」的人無須警告即可開槍鎮壓；華爾街日報(WSJ)則說，哈薩克本周陷入動蕩，是因菁英階層靠國家天然資源自肥、腐敗，與民眾普遍低薪脫節，因此民怨沸騰所致。

美聯社報導，哈薩克本周面臨脫離前蘇聯30年來最激烈的街頭抗議，局面動盪已致數十人喪生；示威因燃油價格漲近一倍而開始，很快便蔓延到全國，反映民眾對集權統治的不滿。

托卡葉夫透過電視演說表示，已下令執法單位及軍隊無須警告即可開槍射殺，不投降的人就會被鏟除；帶頭抗議人士目前沒人出面。

哈薩克上網及手機通訊服務都嚴重受阻，有時遭全面封鎖，幾座機場也告關閉，外界難窺事態全貌，唯恐接下來幾天政府將更廣泛鎮壓抗議。

哈薩克總統托卡葉夫下令軍警強力鎮壓抗議，「毋須警告即可開槍」。(Getty Im...
哈薩克總統托卡葉夫下令軍警強力鎮壓抗議，「毋須警告即可開槍」。(Getty Images)

托卡葉夫還向俄國為首的「集體安全條約組織」(Collective Security Treaty Organization)求援，俄軍6日開始陸續抵達。

哈薩克內政部7日表示，街頭鬧事比6日更為惡劣，期間安全部隊擊斃26名示威者，另26人受傷、3800多人被捕；執法人員有18人喪生，700多人受傷。

內政部公布的數字均未經獨立核實，不清楚是否有更多人在混戰中喪生；上街示威的人變得極為暴烈，衝進政府機構放火；第一大城阿拉木圖7日晨間傳出更多小規模衝突。

華爾街日報指出，哈薩克蘊藏豐富的石油、煤及貴金屬天然資源，單是鈾礦，全球四成產自該國；蘇聯解體、哈薩克獨立之後，國家本該變得富庶。

但哈國相對富庶，讓少數掌握著經濟命脈和政權的人士取得驚人財富，民眾普遍低薪，痛恨高層貪腐，導致這次抗議油價上漲，擴大成反對集權統治及經濟現況。

前英國駐白俄羅斯大使古爾德-戴維斯(Nigel Gould-Davies)指出，1990年以來，哈薩克在中亞經濟表現遠比周遭國家亮眼得多，只是仍無法阻止這次民怨大爆發。

哈薩克國家資源民營化期間，不少生意人趁著與政權掛鉤之便，斂聚龐大財富；會計機構安侯建業(KPMG)指出，哈國162人便握有國家55%的總財富，但民眾的最低工資折合後不到每月100美元。

觀察家指出，政府雖多次保證要解決高層貪腐及國家資產遭私人控有的問題，但實際上做得遠遠不夠，這些都是這次民怨爆發的根本原因。

哈薩克 油價 華爾街

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