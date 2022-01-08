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拜登推崇黑人影帝 薛尼鮑迪銀幕內外成就非凡

記者胡玉立、編譯潘勛／綜合報導
首位獲得奧斯卡影帝的黑人演員薛尼鮑迪(左)，於2009年獲得歐巴馬總統頒授總統自由勳章。(美聯社)
首位獲得奧斯卡影帝的黑人演員薛尼鮑迪(左)，於2009年獲得歐巴馬總統頒授總統自由勳章。(美聯社)

全球首位黑人奧斯卡影帝薛尼鮑迪(Sidney Poitier)6日在洛杉磯家中過世，享耆壽94歲。薛尼鮑迪在1964年以《原野百合花》(Lilies of the Field)一片奪下奧斯卡最佳男主角獎；他扮演的角色既有尊嚴又有智慧，改寫了黑人昔日總是扮演僕役或咧嘴大笑藝人的銀幕刻板形象。

拜登總統7日特別發聲明推崇薛尼鮑德在電影銀幕內外的成就，協助千百萬人打開心胸，開拓道路讓全國跟進，遺緒觸及今日社會每一角落；他也稱讚薛尼鮑迪是改變世界、「秀異絕代」的演員。

美聯社報導，薛尼鮑迪的死訊，是由巴哈馬總理發言人拉姆明(Latrae Rahming)對外宣布。薛尼鮑迪是巴哈馬公民，在1997年出任巴哈馬駐日本大使，後來擔任巴哈馬駐聯合國教科文組織大使；巴哈馬副總理庫珀(Chester Cooper)在鮑迪的死訊傳出後向媒體表示，「我們失去了一個偶像、英雄、導師、戰士、國寶。」

在薛尼鮑迪之前，沒有任何非裔演員能持續飾演主角。這位全球首位獲得最高票房收入的非裔演員，當過導演、作家和外交官；放眼好萊塢影藝圈，不論非裔或白人都少有電影明星像他這樣在銀幕內外都具有高度影響力；他扮演的角色既有尊嚴又有智慧，改寫了黑人昔日總是扮演僕役或咧嘴大笑藝人的銀幕刻板形象。

薛尼鮑迪1927年生於邁阿密，父親是巴哈馬番茄農夫；1950和1960年代，薛尼鮑迪演出的電影超過25部，他的崛起與民權運動發展同步；隨著世人對種族態度的演變以及對種族隔離的挑戰，好萊塢小心翼翼拍攝此一進步題材，薛尼鮑迪成為此一時代的演員。

薛尼鮑迪獲獎無數，包括美國電影協會(American Film Institute)頒發的終身成就獎和2002年奧斯卡特別獎；2009年在白宮主政的歐巴馬(Barack Obama)總統頒授「總統自由勳章」給薛尼鮑迪，稱讚他「不僅深具娛樂性而且開朗明亮，為我們揭示了銀幕的力量，讓我們更加團結。」

薛尼鮑迪的密友、與他同年的國際知名歌手哈里•貝拉方特(Harry Belafonte)7日發表聲明，紀念兩人一起共度的非凡時光；「80多年來，薛尼和我笑過、哭過，大玩惡作劇，」他寫道，「他真是我兄弟，也是與我努力讓世界變得更好些的伙伴；他顯然讓我的世界變得好多了。」

奧斯卡金像獎首位黑人影帝薛尼鮑迪(Sidney Poitier)6日在洛杉磯家中...
奧斯卡金像獎首位黑人影帝薛尼鮑迪(Sidney Poitier)6日在洛杉磯家中辭世，享年94歲。在早期白人演員專擅的影壇，薛尼鮑迪扮演的角色既有尊嚴又有智慧，改寫黑人總是扮演僕役或咧嘴大笑的銀幕刻板形象。拜登總統7日在聲明中，也稱許薛尼鮑迪是改變世界、「秀異絕代」的優秀演員。圖為薛尼鮑迪2014年出席第86屆奧斯卡頒獎典禮檔案照。(路透)

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