美駐德士兵家書 二戰結束76年後才寄到

二戰時候一名美軍士兵寫給母親的信，輾轉經過76年才送到。(WBZ電視)

二戰結束76年後，郵政 總局意外發現一封自那時候便塵封至今的家書，由戰爭結束後初期仍在德國 的美軍上士所寫；而這封信在遲到76年後，雖然已物是人非，但遺孀接到這封信後說，這讓她感覺丈夫好像仍在身邊。

每日郵報報導，1945年12月6日，也就是二戰結束兩個月後，22歲的強尼•岡薩維斯(Johnny Gonsalves)為美國陸軍駐德國第二裝甲師上士，而岡薩維斯也是在那時寫下這封家書，要寄給位於居住在麻薩諸塞州的母親。

岡薩維斯在信中寫道：「親愛的母親，今天又收到妳寄來的信，知道妳一切都好讓我很開心」，「至於我呢，在這邊也是一切都好，除了食物都很難吃之外」，「請讓家中所有人知道，我愛他們；而妳也要多保重，希望能很快就見到妳。愛妳的強尼」。

但是這封家書卻自此塵封，直到最近，郵政總局位於匹茲堡的員工才在當地的郵務設施中發現，經過一翻輾轉後，這封信在歲末假期間送到岡薩維斯的妻子安吉莉娜(Angelina Gonsalves)手中，因為岡薩維斯本人已於2015年去世，享年92歲。

雖然這封家書原先是寄給母親的，不過從1953年便與岡薩維斯結縭的安吉莉娜表示，收到這封信讓她感覺到丈夫依然常伴身邊，能夠看到這些出自於他的手筆，讓她感到不可置信，感覺到「真是太好了」，她非常珍惜這封信。

安吉莉娜還說，聖誕節 是岡薩維斯一年當中最愛的時日，因此能在假期間收到這樣的信更是感觸良多。

岡薩維斯回國後進入東北大學深造，在電器公司Sylvania任職30多年，與安吉莉娜膝下有五名子女；安吉莉娜說，他們倆度過了美好的人生。

岡薩維斯家族成員表示，很感謝郵政總局找到塵封76年的家書後，仍將這封信寄出；而郵政總局的員工們在遞送這封家書時，還另外附上一封信，表示遞送信件是他們的天職。