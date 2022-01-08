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花滑選手劉美賢染疫退出全國錦標賽 仍有機會參加冬奧

編譯林梅婕／綜合7日電
華裔滑冰女將劉美賢因感染新冠，被迫退出冬奧資格賽。圖為她在短曲項目的出色旋轉。(美聯社)
華裔滑冰女將劉美賢因感染新冠，被迫退出冬奧資格賽。圖為她在短曲項目的出色旋轉。(美聯社)

美國花式滑冰總會(U.S. Figure Skating)7日宣布，華裔選手劉美賢(Alysa Liu)確診感染新冠肺炎，將退出全國滑冰錦標賽，不過仍有機會角逐北京冬奧(Beijing Olympics)；花式滑冰總會將在8日下午宣布三位參加北京冬奧的女子選手名單。

年僅16歲的劉美賢號稱美國最有希望奪牌的選手之一，她曾拿下2019年和2020年全國賽的冠軍；確診之前，劉美賢6日拿下短曲(Short program)項目的第三名，隨即赴田納西州納許維爾(Nashville)參加兩項長曲(Free Skate)的冠軍賽。

劉美賢也是第二位被迫退出全國賽的主要選手，另一對雙人組尼瑞姆(Alexa Knierim)和弗雷澤(Brandon Frazier)於5日晚間被迫退出比賽，因弗雷澤確診。

本周所有選手都必須在抵達時出示新冠肺炎陰性的採檢證明才可入場參賽，不過滑冰總會又要求在比賽期間進行第二次快篩，而劉美賢在7日的快篩結果顯示為陽性。

劉美賢在個人社群平台Instagram上寫下：「我已經完成疫苗接種了，而且我去到哪都戴著N95口罩；在我離開納許維爾前，我的兩次篩檢結果都是陰性的。但很不幸的，事情還是發生了。我現在身心狀況都很好，我也祝福所有參賽的女孩們一切順利！謝謝大家的支持。」

即使確診，劉美賢進入奧運代表隊的機會還是非常大；根據滑冰總會的規則，全國賽表現不佳的選手仍可向美國花式滑冰國際委員會(U.S. Figure Skating's International Committee)提出請願，並說明健康狀況；尼瑞姆與弗雷澤很可能採取同樣的方式，而且入選機會非常高。

華裔滑冰女將劉美賢因感染新冠，被迫退出冬奧資格。圖為她在短曲項目的優美動作。(美...
華裔滑冰女將劉美賢因感染新冠，被迫退出冬奧資格。圖為她在短曲項目的優美動作。(美聯社)

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