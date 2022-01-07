「沒人強迫的錯誤」美聯社：約帥網球無敵 卻不擅政治

約克維奇陷入防疫困境，可能無緣澳網公開賽。(美聯社)

高調公開豁免接種 引人側目

美聯社6日專欄文章指出，約克維奇 還沒入境澳洲 就高調公開豁免接種，如今陷入當地政府的防疫困境，可能無緣澳網公開賽，徒為(網球術語)「沒人強迫的錯誤」(unforced error)一詞增添新意；在網球他打遍天下無敵手，卻完全不擅長玩政治。

塞爾維亞首都貝爾格萊德市民6日走上街頭，聲援約克維奇，抗議澳洲政府。(美聯社)

免打疫苗 默默出賽 可能沒事

文章說，他其實可以像納達爾(Rafael Nadal)等參賽者一樣，乖乖接種疫苗；否則，就算賽事主辦人提利(Craig Tiley)所稱少數可免打疫苗球員有他，就別吭聲地默默出場比賽，也沒人會故意找麻煩；偏偏他就要在杜拜轉機赴澳時，上推特吹一下「即將帶著豁免許可」赴澳參賽，還喊一聲2022加油！

他飛抵墨爾本國際機場，正值澳洲人已忍受避疫封閉一整個月，海關也剛對外開放沒幾天，就算手上有一紙免接種特許狀，也難免不引人側目。

澳洲總理莫里森6日說，「我們的規定很清楚，你得提出醫學豁免的理由，他不具備有效的醫學豁免書。我們只好在海關執法。」

約克維奇很大牌，沒錯，大牌到塞爾維亞總統也要跟著「民族情緒」公開向澳洲叫陣，「別欺負全球最佳網球選手」，要求澳洲「立刻放人」；但能多快放人，要看澳洲當局處理約克維奇「上訴」案多久結束。

若以曾確診申請 在澳難過關

根據墨爾本「年代報」報導，約克維奇以前六個月曾確診染疫為由，申請免接種疫苗，若然，上訴「審判」或裁決很快就可結案，因為澳洲公衛當局兩度書面告知提利，以確診過為由申請免隔離入境礙難批准。

約克維奇父母與弟弟6日在塞爾維亞的貝爾格萊德市與支持者見面聲援。(美聯社)

莫里森故意拿約克維奇開刀？

莫里森說，如果約克維奇提不出足夠的證據，「那麼他不會受到不一樣的待遇」。記者追問，是不是故意拿約克維奇開刀？莫里森承認，也許有幾個選手拿同樣的豁免接種簽證悄悄溜進澳洲，但這些人至少夠聰明，沒大聲喧嚷免接種入境。