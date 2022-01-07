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選舉+疫情 澳總理被質疑利用約帥轉移焦點

編譯盧炯燊／綜合6日電
外界懷疑禁止約克維奇參賽澳網，表達澳洲防疫的堅定立場，可能與現任總理莫里森要競選連任有關。圖為莫里森6日在國會舉行記者會。(Getty Images)
外界懷疑禁止約克維奇參賽澳網，表達澳洲防疫的堅定立場，可能與現任總理莫里森要競選連任有關。圖為莫里森6日在國會舉行記者會。(Getty Images)

世界男子網壇一哥約克維奇入境澳洲被擋駕，連澳洲總理莫里森(Scott Morrison)都主動跳進漩渦，聲稱要驅逐約克維奇；雖然莫里森解釋為「遵守規則的問題」，但外界質疑這可能是澳洲疫情失控、國會選舉又臨近下，莫里森紓解政府的壓力，轉移焦點的操作。

隨著國會選舉臨近，澳洲應對疫情的策略由過去的「清零」急劇改變為「與病毒共存」，可是病例因此激增到難以想像的地步，檢測系統也到了極限，而國民承受長期封鎖後引起焦慮及不滿，這些都使莫里森政府面臨巨大壓力。

澳洲是在疫情兩年多後，去年底開始改變抗疫策略，因為政府認為民眾疫苗接種率高，足可應對病毒，於是恢復國內往來，甚至到國外旅遊；然而， Omicron變種病株的迅速擴散，政府顯然節節敗退， 現在每日新增病例達6萬多宗。

在疫情極其嚴峻的情況下，澳洲對約克維奇自然不留情面，尤其是主辦網球公開賽的墨爾本，那裡的市民總共忍受了256天的封城，未接種疫苗者仍被禁止參加某些活動，觀看網球公開賽者也必須接種疫苗。

在這個社區焦慮的背景下，若公眾知悉約克維奇可以獲接種豁免的話，肯定會引發憤怒。

與此同時，快速病毒檢測短缺，貨架空空如也、即使已受感染的護士，也因為人手短缺而給召回醫院工作，民眾的怒火指向莫里森政府。

屬於保守派的莫里森一直希望在今年的國會選舉中繼續連任，而約克維奇事件正好給他轉移視線，表明他會支持嚴厲的防疫措施以保護人民。

澳洲國立大學政治學專家肯尼 (Mark Kenny) 指出，在巨大壓力下，莫里森政府早就尋求做出一項廣受歡迎的決定，轉移對聯邦政治的注意力，約克維奇事件正好給了一個機會，之前壓倒性的政治問題是快速的病毒檢測短缺問題，現在所有注意力都突然轉向了約克維奇。

澳洲 約克維奇 疫情

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