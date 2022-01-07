約帥被關酒店曾爆食物長蛆 也是拘留難民、新冠隔離營

約克維奇所住酒店也引發關切。（路透）

塞爾維亞籍世界男子網球「一哥」約克維奇 (Novak Djokovic)遭澳洲 發出的驅逐出境令，獲暫緩至下星期一，等候在法庭的上訴結果，其間他被關押在靠近墨爾本大學的公園酒店(Park Hotel)，這家「拘留酒店」再次受到關注。

這個設施用作拘留難民、尋求庇護 人士，也用作新冠病毒隔離營，一直是關注無證移民待遇抗議者的對象。

「公園酒店」雖然用作檢疫隔離，但與尋求庇護的無證移民及難民反更關係密切；據澳洲「9 號新聞」(9 News)報導，不少尋求難民簽證的人都拘留於此，有些更遭拘留多年遙遙無期的等待，目前約有50人被關押。

這家酒店向來是人權抗議焦點

人權組織一直譴責遭拘留難民所受到的不人道待遇，這家「拘留酒店」向來成為他們抗議的焦點，由於酒店後來也成為檢疫隔離營，最終爆發疫潮，當時有16個難民病毒檢測呈陽性。人權組織數十名抗議者，去年10月就在「公園酒店」外要求釋放難民。

公園酒店上個月才發生火災

更有報導指，這些尋求庇護的人遭受非人待遇，甚至食物骯髒至出現蛆蟲；還有的是，「公園酒店」上個月發生火災。

維權組織「難民集體行動」(Refugee Action Collective)發言人布林(Chris Breen)向當地電視台「SBS 新聞」說，這種生活是對難民的漠視，更令人擔心的是這所拘留營根本不安全，有如一個密封的病毒孵化器，不能打開窗戶。

人權觀察(Human Rights Watch)的澳洲研究員麥克尼爾(Sophie McNeill)說，約克維奇被送往的酒店，也關押著遭拘留了八年多的尋求庇護者。

一名庫爾德難民阿茲米巴(Mostafa Azimitabar)在此酒店被關押14個月，目前仍在等待，現已控告澳洲政府，理由是使用酒店來關押移民是非法的；他也在推特貼文，指全世界都在看著約克維奇被關押在「公園酒店」監獄。

塞爾維亞：應准許搬到球隊租屋

塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)指責澳洲政府虐待及騷擾約克維奇，總理布爾納比奇(Ana Brnabic)認為，應准許他搬到球隊在墨爾本租用的房子。