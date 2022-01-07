約帥事件 對手納達爾遺憾：自由決定 面對後果

西班牙網球名將納達爾認為約克維奇自己知道澳網參賽的防疫條件，但他有個人決定的自由。(Getty Images)

世界球王約克維奇 因不符澳洲防疫規定而遭取消簽證，網壇名將「西班牙蠻牛」納達爾 (Rafael Nadal)雖然替他長年的對手表示遺憾，但也說約克維奇知道澳洲網球公開賽 (Australian Open)參賽條件，每個人都可自由做決定，但就得面對後果。

納達爾6日在墨爾本(Melbourne)贏得8月以來的首場單打賽後表示：「約克維奇做了他的決定，每個人都可自由做決定，但之後得面臨一些後果。」

納達爾表示：「當然，我不喜歡現在的情況，就某種層面來說，我為他感到遺憾。」但納達爾也說，約克維奇幾個月前就知道參賽的疫苗規定，而他也做出他的決定。

約克維奇贏得20個大滿貫冠軍，與納達爾和費德勒(Roger Federer)並駕齊驅，他是澳網九屆冠軍，萬一他無法參賽，恐難捍衛他在澳網的頭銜，而且有望提高納達爾創紀錄拿下21座大滿貫冠軍的機會。

納達爾表示：「情況看來有些棘手，但我只能說，我們都歷經非常具挑戰性的時刻，而過去兩年的疫情也讓許多家庭辛苦萬分。」

納達爾說，澳洲很多人對約克維奇的案件感到沮喪，這很正常，因為他們長期居家避疫，很多人無法返家；「我只能說，我相信醫藥界人士的說法，如果他們說有需要接種疫苗，我們就該去接種疫苗。」

約克維奇遲未說明是否接種新冠疫苗，他一抵達澳洲就遭駁回簽證，隨後被送往移民旅館，他將在那待到10日直到參加聽證會。