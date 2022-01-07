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球王約克維奇淪落拘留旅館 震驚塞爾維亞

記者胡玉立／綜合報導
球王約克維奇去年獲得澳網冠軍。(美聯社)
球王約克維奇去年獲得澳網冠軍。(美聯社)

全球排名第一的男子網球選手約克維奇(Novak Djokovic)因缺乏有效醫療證據及簽證，5日遭澳洲政府拒絕入境後，目前被限制住進澳洲移民當局專門收容尋求庇護者和難民的移民拘留旅館，法院訂10日就他抗拒驅逐出境案舉行法庭聽證會。

約克維奇無法入境澳洲，令其祖國塞爾維亞舉國震驚，為他抱不平；約克維奇的母親更公開抱怨兒子被當成「囚犯」、住的移民旅館環境 「太差」；塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)政府則召見澳洲大使，抗議約克維奇遭「拘留」，首都貝爾格勒(Belgrade)市中心還有民眾為他示威抗議。

約克維奇拒絕公開是否接種新冠疫苗，4日於推特聲稱已取得澳網公開賽主辦單位發的「醫療豁免」，毋須接種疫苗或隔離，可參加17日至30日的澳網公開賽，衛冕九度澳網冠軍寶座，並爭取生涯第21個大滿貫單打冠軍。

但他5日飛抵墨爾本機場即遭澳洲邊防部隊拒絕入境，要求立即離澳；澳洲衛生部長亨特(Greg Hunt)表示，邊境官員查看了他的醫療豁免及「其完整性與證據」後，撤銷其簽證；維克維奇正試圖抗拒遭驅逐出境的命運。

在塞爾維亞舉國上下震驚，焦急等待他們的體育大明星的最後結局之際，約克維奇被拘也逐漸發酵成政治事件；貝爾格勒市中心有抗議者聚集呼籲釋放約克維奇，政界人士紛紛趁機利用此事件在今年選舉前提高人氣。

塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)政府為此召見澳洲駐該國大使，抗議約克維奇遭到「拘留」；武契奇表示，他已與約克維奇談過了，他的政府要求讓約克維奇搬到他租的房子裡，「不要住在那個爛旅館」。

武契奇還強調，約克維奇受到不同於其他選手的對待；「我擔心這種誇張的事會繼續發生下去；這是你無法在球場上擊敗某人時，才會做的事。」

澳洲內政部長安德魯斯(Karen Andrews)則表示，約克維奇可以搭乘最早航班離開澳洲，「約克維奇並沒有被關押在澳洲，他隨時可以自由離開。」

約克維奇 澳洲 澳網

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