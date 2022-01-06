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國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

國會暴動周年╱當時18官員請辭 如今1人出面：孤軍奮戰

編譯陳韻涵／綜合5日電
白宮前發言人葛瑞珊。(路透)
白宮前發言人葛瑞珊。(路透)

去年1月6日，時任總統川普的眾多支持者闖進國會大肆破壞；數小時後，華裔運輸部長趙小蘭(Elaine Chao)等多名閣員、官員先後請辭；政治新聞媒體POLITICO在國會暴動一年後，訪問當時請辭的18名官員，只有白宮前發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)願意現身說法；消息人士也透露，葛瑞珊5日晚也與眾院國會暴動調查委員會面。

馬里蘭州民主黨眾議員拉斯金(Jamie Raskin)日前與葛瑞珊通電話後，鼓勵她與調查委員會面；消息人士透露，兩人在通話中討論國會暴動期間，白宮內部發生的事情，包括川普當天的談話。

國會暴動後，川普的閣員、高球同好與大金主紛紛離他而去；資深顧問表示，這些人對川普大失所望。

POLITICO報導指出，公開譴責川普的聲音，一年後大多噤聲，甚至有人盡釋前嫌重挺川普。

趙小蘭是當時首位請辭的內閣官員，她在寫給川普的辭職信中，說明運輸部的工作並以兩句話作結，表示會在國會暴動後的周一(即去年1月11日)辭職；她透過推特給運輸部同事的訊息更明確，直言離職是因為國會暴動「是場完全可避免的災禍」。

趙小蘭在那之後便未公開評論川普、2020年大選，即便她的夫婿、參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)被川普視為眼中釘且多次公開攻訐他，趙小蘭都未再公開發聲。

趙小蘭現任克羅格企業和「雷根基金會與研究所」董事；她的官方生平網站中寫道，兩度被總統任命內閣職位，並貼出她與前總統布希(George W. Bush)的合照，但未提及川普。

一年前，川普的政治前景陷入泥淖，敗選且鼓吹無根據的選舉舞弊陰謀論；支持者闖進國會暴動後，盟友陸續和川普保持距離；葛瑞珊當時辭去川普第一夫人幕僚長的職務，她去年出書批評川普夫婦應對國會暴動的作為時曾說：「若挺身而出，將孤軍奮戰。」

眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)當時說，川普「應為國會遭暴徒攻擊負責。」建議眾院譴責川普，但參議員、川普密友葛里漢(Lindsey Graham)說：「別把我算在內，適可而止。」

前司法部長巴維理(William Barr)形容，川普的行為「背叛白宮與支持者」，電視名嘴談論川普可能就此退休。

但是，川普對共和黨的影響力不僅未消退甚至更強勁；川普卸任後沉寂了一陣子，之後高調受訪、舉辦讓美國再次偉大(MAGA)活動和巡迴演講。

共和黨候選人飛往佛州尋求川普認可和背書，麥卡錫和葛里漢也貼出他們與川普的合照；不少人認為，川普不僅可能再選，且很會輕鬆獲得共和黨提名。

川普 共和黨 趙小蘭

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