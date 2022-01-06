國會暴動周年╱共和黨員低調轉移焦點 避談川普罪責

去年1月6日當天，川普還在白宮外的支持者聚會上，一再表示大選舞弊不公。(美聯社)

去年1月6日國會暴動屆滿周年，國會共和黨 人正面臨反思這起事件的壓力，但他們避談前總統川普 的罪責，並試圖轉移焦點，以期在今秋舉行的關鍵期中選舉贏得選民信任，以便重掌國會兩院多數。

有線電視新聞網(CNN)報導，不像民主黨正準備以一系列莊嚴活動來紀念國會暴動一周年、並繼續推動全面調查，共和黨高層決定以截然不同的方法面對這一天，那就是「儘量保持沉默」，然後力求將注意力轉移至或可推動共和黨11月期中選舉得票率的經濟問題上。

共和黨領袖6日不會待在國會大廈，眾院 休會、部分共和黨參議員前往喬治亞州參加已故前國會參議員艾薩克森(Johnny Isakson)葬禮；眾院共和黨領袖4日曾召開電話會議，商討對外發表1月6日周年訊息的策略。

據多方資訊顯示，共和黨鼓勵黨內成員譴責暴力，但仍將重點放在當天的「安全失誤」上，試圖將失誤歸咎到民主黨領袖眾院議長波洛西等人身上。

共和黨領導人寄望選民更關注消費品價格上漲，而非暴徒受川普啟發後攻入國會大廈的騷亂。

「人們真正關注的是，什麼會影響他們的家庭、通貨膨脹、學校和公共安全。」佛州共和黨聯邦參議員史考特(Rick Scott)說，「這就是選舉意義所在。」

被問及去年1月6日國會暴動，史考特則說：「當天發生的事很糟糕。我當時在這裡。人們闖入國會大廈是很卑鄙的事。」

共和黨對1月6日周年態度低調，顯示該黨很難直接談論這起顛覆美國民主的大事件；畢竟，當時是一群川普支持者衝進國會，誤以為自己可以推翻選舉；川普雖已下台，至今仍是黨內最強大的力量。

大多數共和黨人寧願關注下次選舉，也不願重提 1月6日舊傷痕；只不過，川普可能會持續讓共和黨痛苦不已，因為他仍將繼續散布有關去年大選被竊的謊言。

川普雖取消6日原定在海湖莊園(Mar-a-Lago)舉行的記者會，但仍計畫下周在亞利桑納州與支持者集會。