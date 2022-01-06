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國會暴動周年╱暴力攻擊？集體失憶？兩黨看法兩極

編譯郭宣含／綜合5日電
川普支持者去年1月6日攻佔國會大廈。(美聯社) Capitol Riot Images of the Day Rioters scale a wall at the U.S. Capitol on Jan. 6, 2021, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana)
川普支持者去年1月6日攻佔國會大廈。(美聯社) Capitol Riot Images of the Day Rioters scale a wall at the U.S. Capitol on Jan. 6, 2021, in Washington. (AP Photo/Jose Luis Magana)

國會暴動認知 出現事實與幻想不同版本

國會暴動滿周年，當時前總統川普的支持者暴力闖進國會，現場有直播影片讓美國人有目共睹，不過美聯社報導，美國人對這一天的歷史卻無共識；新民調發現，逾90%民主黨人認為這是對政府的暴力攻擊，但持相同看法的共和黨人卻不到半數，對國會暴動的認知，也出現「事實」與「幻想」的不同版本。

93%民主黨人認為是暴力攻擊 共和黨僅29%

昆尼別克大學的民調(Quinnipiac poll)發現，93%民主黨人認為，去年1月6日的國會暴動是在攻擊政府，但僅有29%共和黨人贊同。

根據美聯社及美國民意研究所公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)民調，回憶這起造成五人死亡的攻擊時，每十名民主黨人中有九人認為這是暴力攻擊，但十名共和黨人中僅約有四人這麼認為。

美聯社指出，美國政治高度兩極化，民眾回憶國會暴動時難免可能出現分歧，但對於衝擊如此之大的攻擊國會事件會有此分歧令人震驚；不僅如此，自那日起，國會暴動的敘述出現不同版本，一個是事實版(factual)，另一個則是幻想版(fanciful)。

美聯社報導，國會暴動演變成兩黨「羅生門」，兩黨選民各說各話且立場衝突，回憶相當易變是原因之一，激進政治觀點參與其中，更是如此。

前保守派主持人：我們像生活在不同星球

前保守派廣播節目主持人賽克斯(Charles Sykes)表示，民眾常用「後真相」(post-factual)一詞來描述國會暴動，但實際上這更像是全國精神錯亂或集體失憶，「回憶1月6日時，我們不只像有兩個國家，更像生活在不同事實的星球。」

神經科學家莉莎．潔諾娃(Lisa Genova)表示，每次憶起最強烈的記憶時，大腦都會將其重新編排，原記憶可能被2.0或3.0版本取代，「我們每次回憶事發過程時，都可能受到外在因素影響。因此大有機會重寫這些集體記憶。」

潔諾娃指出，依政治觀點、觀看新聞頻道與事件對個人意義的不同，記憶會根據自述內容而有不同偏頗。

許多人企圖瓦解民眾對國會暴動的記憶，為了對抗不實內容，有許多紀錄片蒐集正確細節，努力還原1月6日的事發過程。

哈佛政治學院歷史與社會系教授凱薩(Alex Keyssar)認為，完善的調查也許能重建全國共識。

參院共和黨人去年5月阻擋成立國會暴動調查委員會，但眾院委員會近期可望公布部分調查結果。

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