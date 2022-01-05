全美首位 麻州洛威市柬埔寨裔市長就職

麻州洛威市柬埔寨裔的首位亞裔市長索卡里。(取自推特)

麻州 洛威市(Lowell)市議會3日選出柬埔寨裔市議員邵索卡里(Sokhary Chau，音譯)為市長，成為該市有史以來第一位亞裔市長；邵索卡里3日偕同全家人發表勝選宣誓就職演說時，表示他的當選對於柬埔寨裔社群 有重要意義，他將重視各部門種族多元組成，更正確反映人口結構，帶領洛威市走向未來。

洛威市市長只有象徵性地位，並無實際行政權，其本質角色仍是市議會議長，不過49歲邵索卡里的當選標誌著洛威市更進一步在公務體系中反映該城市種族多樣化的樣貌。

事實上，洛威市能有今日種族多元化的成果並非從天而降，約四年前，洛威市從市府到市議會均由白人組成，直至2017年民權律師塞斯壯(Oren Sellstrom)提起聯邦訴訟，指控洛威市選舉制度不當侵犯占該城市50%少數族裔選舉權；塞斯壯說：「當時洛威市的民選官員清一色全是白人，無法反映出洛威市種族多元現象。」

洛威市柬埔寨裔互助協會(CMAA of Greater Lowell)主席鄧凡娜(Vannak Theng)對於邵索卡里的當選也感到開心；她說：「有愈來愈多的柬埔寨移民在麻州政壇上扮演要角，包含兩名市議員及兩名州議員，都來自洛威市。」

來源：Storyful News

邵索海里在就職演說中，分享他的難民背景及生活經驗；他表示父親曾是一名柬埔寨王國的上尉軍官，於內戰期間被紅色高棉處決，母親隻身一人帶著他與六位兄弟姐妹在柬埔寨艱難生活，父親死後四年才在天主教會的幫助下逃到匹茲堡(Pittsburgh)。

1980年代中期，一家人搬到了長期以來為東岸紡織業中心的麻州洛威市，邵索海里的一些兄姊投入製造業以貼補家用，而他則選擇繼續升學 ；不但獲得前總統布希母校菲利浦斯學院(Phillips Academy)的獎學金完成高中學業，也得到明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)瑪卡萊斯特學院(Macalester College)的全額獎學金，大學四年主修經濟學與政治學。