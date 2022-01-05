我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

全美首位 麻州洛威市柬埔寨裔市長就職

編譯柯立偉／綜合4日電
麻州洛威市柬埔寨裔的首位亞裔市長索卡里。(取自推特)
麻州洛威市柬埔寨裔的首位亞裔市長索卡里。(取自推特)

麻州洛威市(Lowell)市議會3日選出柬埔寨裔市議員邵索卡里(Sokhary Chau，音譯)為市長，成為該市有史以來第一位亞裔市長；邵索卡里3日偕同全家人發表勝選宣誓就職演說時，表示他的當選對於柬埔寨裔社群有重要意義，他將重視各部門種族多元組成，更正確反映人口結構，帶領洛威市走向未來。

洛威市市長只有象徵性地位，並無實際行政權，其本質角色仍是市議會議長，不過49歲邵索卡里的當選標誌著洛威市更進一步在公務體系中反映該城市種族多樣化的樣貌。

事實上，洛威市能有今日種族多元化的成果並非從天而降，約四年前，洛威市從市府到市議會均由白人組成，直至2017年民權律師塞斯壯(Oren Sellstrom)提起聯邦訴訟，指控洛威市選舉制度不當侵犯占該城市50%少數族裔選舉權；塞斯壯說：「當時洛威市的民選官員清一色全是白人，無法反映出洛威市種族多元現象。」

洛威市柬埔寨裔互助協會(CMAA of Greater Lowell)主席鄧凡娜(Vannak Theng)對於邵索卡里的當選也感到開心；她說：「有愈來愈多的柬埔寨移民在麻州政壇上扮演要角，包含兩名市議員及兩名州議員，都來自洛威市。」

來源：Storyful News

邵索海里在就職演說中，分享他的難民背景及生活經驗；他表示父親曾是一名柬埔寨王國的上尉軍官，於內戰期間被紅色高棉處決，母親隻身一人帶著他與六位兄弟姐妹在柬埔寨艱難生活，父親死後四年才在天主教會的幫助下逃到匹茲堡(Pittsburgh)。

1980年代中期，一家人搬到了長期以來為東岸紡織業中心的麻州洛威市，邵索海里的一些兄姊投入製造業以貼補家用，而他則選擇繼續升學；不但獲得前總統布希母校菲利浦斯學院(Phillips Academy)的獎學金完成高中學業，也得到明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)瑪卡萊斯特學院(Macalester College)的全額獎學金，大學四年主修經濟學與政治學。

麻州洛威市議會選出，美國首名柬埔寨裔市長索卡里就職。(美聯社)
麻州洛威市議會選出，美國首名柬埔寨裔市長索卡里就職。(美聯社)

麻州 社群 升學

上一則

川普取消暴動辯護記者會 調委會想合作挺川主播漢尼提

下一則

韓裔主播分享元旦吃餃子 挨批太亞裔…網貼美食照聲援

延伸閱讀

柬埔寨「家天下」底定 洪森長子被推舉為未來總理候選人

柬埔寨「家天下」底定 洪森長子被推舉為未來總理候選人
反擊美武器禁運制裁 柬總理下令摧毀美武器、棄置倉庫

反擊美武器禁運制裁 柬總理下令摧毀美武器、棄置倉庫
華府祭武器禁運 柬埔寨總理下令軍方銷毀美武器

華府祭武器禁運 柬埔寨總理下令軍方銷毀美武器
美國以「中國對柬埔寨的影響力」 宣布對柬武器禁運

美國以「中國對柬埔寨的影響力」 宣布對柬武器禁運

熱門新聞

1日生效的新法No Surprise Act， 將使病人不用再擔心收到意外醫療帳單，估計上千萬人將受惠。圖為一名牙醫為患者拔牙。(Getty Images)

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

2022-01-01 21:38
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

2022-01-02 19:58
紐約市曼哈頓大中央車站內，都有免費檢測站，供民眾檢測。(路透)

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

2021-12-29 08:15
長期服務公職的防疫專家佛奇年滿81歲，每年退休金超過35萬元。(Getty Images)

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

2022-01-01 13:30
美國衛生專家警告，Omicron變異株疫情引發的感染人數創新高勢必影響生活各個層面，「很難讓生活正常運轉」，呼籲民眾準備好長期抗戰。 歐新社

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

2021-12-31 07:53
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

2021-12-28 10:53

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天