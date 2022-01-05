韓裔主播分享元旦吃餃子 挨批太亞裔…網貼美食照聲援

韓裔主播李密雪(中)在回應視頻中貼出一名觀眾留言。(取自推特)

美國人在元旦吃什麼？聖路易市KDSK電視台的韓裔女主播在介紹吃什麼具有象徵意義，並表示她在新年第一天和孩子一起包水餃吃，卻惹怒一名觀眾，認為主播「太亞裔 」（Very Asian），沒有說白人新年吃什麼，結果引爆觀眾反批此人。

來源：KING 5

在談到新年第一天的飲食時，主播李密雪(Michelle Li，音譯)提到一系列食物，包括綠色食品、黑豆、玉米餅和豬肉；她說「綠色象徵財富，大家都知道為什麼；黑豆代表著帶來繁榮的錢幣；玉米餅是金黃色，意味著新的一年有錢花；而豬肉象徵著繁榮與進步，因為豬吃東西是向前拱著吃，而雞和火雞則相反，是後退找食。」最後李密雪說起她的傳統年飯，表示「我吃餃子 ，很多韓國人都吃」。

李密雪說，許多觀眾看到她的年飯節目後留言表示喜歡，並感謝她提到他們的傳統元旦飲食；但有一名位女觀眾卻來電留言，稱李密雪沒有提白人的元旦飲食，「她可堅持自己的韓式年飯，但亞裔主播卻只提自己元旦吃餃子，讓我有點氣不過。如果一個白人主播只說自己的傳統元旦飲食，我就認為不很合適。」

I’d love to say something back. pic.twitter.com/zrXgiwQbR9 — Michelle (@MichelleLiTV) January 2, 2022

這名觀眾說：「亞裔主播有自己的傳統飲食習慣沒有問題，但對不起，你這樣說卻令人不悅，如果白人主播也只提自己的傳統飲食，就會被開除。因此，你要說點白人的年飯吃什麼。」

李密雪說，這位觀眾的留言很長，比她談年飯吃什麼的時間還多了兩倍；她在社群媒體 貼出這名觀眾原文的視頻，並且留言「我很想說些什麼回敬」，顯示她在聆聽這位觀眾的留言並閱讀其他觀眾的評論，表示樂見觀眾反饋和回答問題。

李密雪的影片推文獲得逾360萬個點擊，她說：「我注意到，當我們主播說美國人元旦吃什麼時，是否就意味著必須是個美國人？這個問題非常敏感，大家都明白。」

李密雪得到許多人的支持，一些人「曬出」他們喜愛的食物，還有人在列出的食物下面加註「非常亞裔」（#VeryAsian）的標記，連接到李密雪的臉書網頁。