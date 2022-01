韓裔主播分享元旦吃餃子 挨批太亞裔…網貼美食照聲援

美國人在元旦吃什麼?聖路易市KDSK電視台的韓裔女主播在介紹吃什麼具有象徵意義,並表示她在新年第一天和孩子一起包水餃吃,卻惹怒一名觀眾,認為主播「太亞裔 」(Very Asian),沒有說白人新年吃什麼,結果引爆觀眾反批此人。

來源:KING 5

在談到新年第一天的飲食時,主播李密雪(Michelle Li,音譯)提到一系列食物,包括綠色食品、黑豆、玉米餅和豬肉;她說「綠色象徵財富,大家都知道為什麼;黑豆代表著帶來繁榮的錢幣;玉米餅是金黃色,意味著新的一年有錢花;而豬肉象徵著繁榮與進步,因為豬吃東西是向前拱著吃,而雞和火雞則相反,是後退找食。」最後李密雪說起她的傳統年飯,表示「我吃餃子 ,很多韓國人都吃」。

李密雪說,許多觀眾看到她的年飯節目後留言表示喜歡,並感謝她提到他們的傳統元旦飲食;但有一名位女觀眾卻來電留言,稱李密雪沒有提白人的元旦飲食,「她可堅持自己的韓式年飯,但亞裔主播卻只提自己元旦吃餃子,讓我有點氣不過。如果一個白人主播只說自己的傳統元旦飲食,我就認為不很合適。」

I’d love to say something back. pic.twitter.com/zrXgiwQbR9

這名觀眾說:「亞裔主播有自己的傳統飲食習慣沒有問題,但對不起,你這樣說卻令人不悅,如果白人主播也只提自己的傳統飲食,就會被開除。因此,你要說點白人的年飯吃什麼。」

李密雪說,這位觀眾的留言很長,比她談年飯吃什麼的時間還多了兩倍;她在社群媒體 貼出這名觀眾原文的視頻,並且留言「我很想說些什麼回敬」,顯示她在聆聽這位觀眾的留言並閱讀其他觀眾的評論,表示樂見觀眾反饋和回答問題。

李密雪的影片推文獲得逾360萬個點擊,她說:「我注意到,當我們主播說美國人元旦吃什麼時,是否就意味著必須是個美國人?這個問題非常敏感,大家都明白。」

李密雪得到許多人的支持,一些人「曬出」他們喜愛的食物,還有人在列出的食物下面加註「非常亞裔」(#VeryAsian)的標記,連接到李密雪的臉書網頁。

Today's #VeryAsian lunch - ginger-soy pork tenderloin, eggplant in garlic sauce, and lots of rice mixed with ginger-scallion oil. Yes, you should be jealous. pic.twitter.com/EubZA9LYA1