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「亞裔少一點，美國比較好」賓大法學教授發言挨轟歧視

記者顏伶如／綜合報導
賓州大學永久教職的法學教授艾咪‧瓦克斯，日前出言侮辱亞裔，遭到嚴厲批評。(取自賓州大學網站)
賓州大學永久教職的法學教授艾咪‧瓦克斯，日前出言侮辱亞裔，遭到嚴厲批評。(取自賓州大學網站)

名校賓州大學(University of Pennsylvania)法學院教授艾咪‧瓦克斯(Amy Wax)日前接受布朗大學(Brown University)社會學教授勞瑞(Glenn Loury)的網路談話節目訪問時說，「亞裔及亞洲移民如果少一點，美國將會比較好」，引發種族歧視爭議。賓大法學院長魯格(Theodore Ruger)嚴批瓦克斯言論是「反智」及「種族歧視者」，並不准她再教必修課程。

力批前總統川普的川普姪女、臨床心理學家瑪麗‧川普(Mary Trump)2日推特發文反批，她寫道：「長春藤大學允許道德及智力都破產的種族歧視份子瓦克斯為下一個世代的美國律師授課，美國為何走到現在這地步，可見一斑。」

討論到移民議題時，瓦克斯在12月底播出的勞瑞網路節目中說，很難歡迎抱持與西方國家價值理念不同的移民。她說，價值觀不一樣的移民很難融入，如果我們讓很多不了解我們生活方式的移民進來，未來我們能否繼續維持原本的生活方式，則令人感到沒信心。

「亞洲精英主導我們國家 有危險」

68歲的瓦克斯受訪時特別提到來自南亞的精英移民，並說南亞精英移民所帶來的問題，與美國南境湧入的拉丁移民狀況不同。她說：「這不表示亞洲精英移民的到來是沒問題的，我就覺得有問題。亞洲精英在我們國家居主導地位，是有危險的。這意味著什麼呢？將為文化改變帶來什麼意涵呢？」

她說，印度裔移民批評美國是個種族歧視的國家，卻還繼續留在美國。

來源：6abc Philadelphia

對於一名觀眾在電郵中對瓦克斯帶有種族歧視發言表示憂心，瓦克斯回應說道，這名觀眾的立場對亞裔民眾及亞洲移民的影響力「過於樂觀」。

她說，在美國的亞裔民眾絕大多數都投票給民主黨，「亞裔為何支持民主黨的這些政策，令人不解，我也看不懂為何這些政策符合亞裔利益。我們可以推測的是，亞裔民眾較傾向於討好精英階層」。

瓦克斯說：「只要絕大多數亞裔民眾支持民主黨，並協助民主黨推動政策，我就覺得如果亞裔民眾及亞洲移民能少一點，美國將會比較好」。

瑪麗‧川普在2日發表的推文中，點名賓州大學法學院寫道：「這種充滿仇恨的言詞應該面臨懲處後果。」

魯格院長在2日聲明中指，瓦克斯言論「助長偏見，刻意傷害，尖酸言辭與歧見，對所有亞裔學生、教授、與教職員造成不分青紅皂白的沉重壓力」。

移民 種族歧視 亞裔

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