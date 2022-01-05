安然風暴、家居一姐內線交易 美國近年的白領犯罪史

荷姆斯在矽谷的「創業傳奇」，為白領犯罪再添一章。(Getty Images)

歷經三個多月審判及陪審團七天研議，驗血初創公司創始人伊莉莎白‧荷姆斯 (Elizabeth Holmes)四項詐欺罪3日定罪；荷姆斯的大起大落令人想起美國過去幾十年同樣引起高度關注的白領犯罪重大醜聞，如螢幕家居一姐瑪莎．史都華(Martha Stewart)內線交易案、安然(Enron)公司破產 醜聞等。

瑪莎．史都華在1980和90年代建立全球家喻戶曉的出版和家居用品帝國，1999年公司上市，讓她成為白手起家的億萬富翁；荷姆斯在Theranos驗血公司倒閉前，也曾迅速登上億萬富翁寶座。

荷姆斯(中)在矽谷的「創業傳奇」，為白領犯罪再添一章。(路透)

2001年，史都華捲入內幕交易醜聞，美國證券交易委員會聲稱她自經紀人處取得內幕消息，趕在食品暨藥物管理局(FDA)拒絕批准ImClone製藥公司某產品前，出售該公司股份；2003年，史都華因欺詐和妨礙司法公正被起訴，審判過程中，她堅稱清白，但陪審團認定她有罪，判她入獄五個月。

安然公司2001年倒閉醜聞也曾導致多場備受矚目的審判，並有數起定罪。安然公司在1990年代是華爾街寵兒，一度是全球最大能源、商品和服務公司之一，從石油天然氣貿易核心業務不斷擴展到互聯網服務和發電廠，利潤越來越大，但其數百家空殼公司和有爭議的會計操作，就算專家也眼花撩亂。

2001年8月其執行長斯基林(Jeffrey Skilling)兌現數百萬股票 後突然下台，公司短短數月內，從市值逾600億元到申請破產，數千名員工失業和投資者血本無歸；公司最終出售所有資產。

斯基林、安然創始人雷伊(Kenneth Lay)和財務長法斯托(Andrew Fastow)成為安然少數被控詐欺的高層主管。這些高層2001年夏天拋售手中股票，卻叫投資者和大眾購買更多股票。

法斯托稍後認罪並作證指控雷伊和斯基林；儘管後二者堅不認罪，三人都被判犯下金融犯罪；雷伊在法院宣判前死於心臟病；斯基林和法斯托已獲釋出獄。

法院一度認定安然的Arthur Andersen會計事務所參與犯罪，最高法院後來推翻此判決，但該會計事務所已放棄會計執照。安然倒閉後幾年內，又有多起重大企業會計醜聞案曝光，其中包括美國世界通訊公司(WorldCom)在內；它在2002年破產，其1000億元公司規模遠超過安然。