我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

安然風暴、家居一姐內線交易 美國近年的白領犯罪史

記者胡玉立／綜合報導
荷姆斯在矽谷的「創業傳奇」，為白領犯罪再添一章。(Getty Images)
荷姆斯在矽谷的「創業傳奇」，為白領犯罪再添一章。(Getty Images)

歷經三個多月審判及陪審團七天研議，驗血初創公司創始人伊莉莎白‧荷姆斯(Elizabeth Holmes)四項詐欺罪3日定罪；荷姆斯的大起大落令人想起美國過去幾十年同樣引起高度關注的白領犯罪重大醜聞，如螢幕家居一姐瑪莎．史都華(Martha Stewart)內線交易案、安然(Enron)公司破產醜聞等。

瑪莎．史都華在1980和90年代建立全球家喻戶曉的出版和家居用品帝國，1999年公司上市，讓她成為白手起家的億萬富翁；荷姆斯在Theranos驗血公司倒閉前，也曾迅速登上億萬富翁寶座。

荷姆斯(中)在矽谷的「創業傳奇」，為白領犯罪再添一章。(路透)
荷姆斯(中)在矽谷的「創業傳奇」，為白領犯罪再添一章。(路透)

2001年，史都華捲入內幕交易醜聞，美國證券交易委員會聲稱她自經紀人處取得內幕消息，趕在食品暨藥物管理局(FDA)拒絕批准ImClone製藥公司某產品前，出售該公司股份；2003年，史都華因欺詐和妨礙司法公正被起訴，審判過程中，她堅稱清白，但陪審團認定她有罪，判她入獄五個月。

安然公司2001年倒閉醜聞也曾導致多場備受矚目的審判，並有數起定罪。安然公司在1990年代是華爾街寵兒，一度是全球最大能源、商品和服務公司之一，從石油天然氣貿易核心業務不斷擴展到互聯網服務和發電廠，利潤越來越大，但其數百家空殼公司和有爭議的會計操作，就算專家也眼花撩亂。

2001年8月其執行長斯基林(Jeffrey Skilling)兌現數百萬股票後突然下台，公司短短數月內，從市值逾600億元到申請破產，數千名員工失業和投資者血本無歸；公司最終出售所有資產。

斯基林、安然創始人雷伊(Kenneth Lay)和財務長法斯托(Andrew Fastow)成為安然少數被控詐欺的高層主管。這些高層2001年夏天拋售手中股票，卻叫投資者和大眾購買更多股票。

法斯托稍後認罪並作證指控雷伊和斯基林；儘管後二者堅不認罪，三人都被判犯下金融犯罪；雷伊在法院宣判前死於心臟病；斯基林和法斯托已獲釋出獄。

法院一度認定安然的Arthur Andersen會計事務所參與犯罪，最高法院後來推翻此判決，但該會計事務所已放棄會計執照。安然倒閉後幾年內，又有多起重大企業會計醜聞案曝光，其中包括美國世界通訊公司(WorldCom)在內；它在2002年破產，其1000億元公司規模遠超過安然。

破產 股票 荷姆斯

上一則

韓裔主播分享元旦吃餃子 挨批太亞裔…網貼美食照聲援

下一則

形象大逆轉 荷姆斯穿衣捨棄黑造型 審判期間多了媽媽味

延伸閱讀

矽谷科技界談荷姆斯案 利用人性從眾心態取得信任

矽谷科技界談荷姆斯案 利用人性從眾心態取得信任
世界整點快訊╱滴血吸金女荷姆斯罪成 柯林頓、季辛吉都曾背書

世界整點快訊╱滴血吸金女荷姆斯罪成 柯林頓、季辛吉都曾背書
騙局之後…矽谷繼續「弄假成真」

騙局之後…矽谷繼續「弄假成真」
滴血吸金騙局 荷姆斯罪成…漏洞百出 柯林頓、季辛吉都曾背書

滴血吸金騙局 荷姆斯罪成…漏洞百出 柯林頓、季辛吉都曾背書

熱門新聞

1日生效的新法No Surprise Act， 將使病人不用再擔心收到意外醫療帳單，估計上千萬人將受惠。圖為一名牙醫為患者拔牙。(Getty Images)

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

2022-01-01 21:38
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

2022-01-02 19:58
紐約市曼哈頓大中央車站內，都有免費檢測站，供民眾檢測。(路透)

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

2021-12-29 08:15
長期服務公職的防疫專家佛奇年滿81歲，每年退休金超過35萬元。(Getty Images)

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

2022-01-01 13:30
美國衛生專家警告，Omicron變異株疫情引發的感染人數創新高勢必影響生活各個層面，「很難讓生活正常運轉」，呼籲民眾準備好長期抗戰。 歐新社

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

2021-12-31 07:53
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

2021-12-28 10:53

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天