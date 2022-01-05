形象大逆轉 荷姆斯穿衣捨棄黑造型 審判期間多了媽媽味

荷姆斯在創業初期，喜歡穿和喬布斯一樣的黑色高領毛衣。圖為2015年她出席富比世全球論壇。(美聯社)

從黑色套頭毛衣「女版(蘋果公司創辦人)喬布斯」形象，到審判期間拎嬰兒尿布袋現身的「低調新手媽媽」模樣，驗血科技公司Theranos創始人伊莉莎白．荷姆斯 刻意重塑穿衣風格，連昔日著名低沉嗓音也消失無踪；現年37歲的荷姆斯改變外型用意何在，在她3日遭陪審團裁定四項詐欺罪名成立之際，成為媒體焦點。

紐約時報 將她的造型改變形容為「最老練的服裝轉換」；金融時報(Financial Times)則稱，她想「在審判期間藉改變外型展現不同角色」，拿嬰兒尿布袋似是為了提醒陪審團，她是有家庭價值觀的新手媽媽。

荷姆斯號稱Theranos使用「一滴血即可診斷200多種疾病」，2015年前即籌到數億元資金，30歲成為全球最年輕且白手起家的女富豪，身家數十億元，被矽谷 大佬譽為「下一個喬布斯(Steve Jobs)」。她本人顯然也對喬布斯十分著迷，在名利雙收期間，複製喬布斯標誌形象，以黑色高領套頭衣、黑色長褲示人。

荷姆斯在矽谷的「創業傳奇」，為白領犯罪再添一章。(路透)

前Theranos首席設計師艾瑞歐拉(Ana Arriola)在ABC熱門播客節目The Dropout透露，荷姆斯剛創辦Theranos時，聲音很「正常」，不是世人普遍知道的低沉音色；曾在蘋果公司協助設計iPhone的艾瑞歐拉指出，荷姆斯曾問過喬布斯穿衣風格，在她向荷姆斯解釋，喬布斯衣著靈感來自索尼日本設計師三宅一生(Issey Miyake)為索尼產品線經理設計的服裝傳統後，荷姆斯立即開始改穿黑色高領毛衣和黑褲，使用鮮紅色口紅，將頭髮燙直或捲成髮髻。

之後，荷姆斯在著名雜誌封面都以全黑現身。

紐約時報報導，荷姆斯是為了融入「一套服裝出門」的矽谷理念，不必浪費時間思考穿著，專注在更重要的事上。「紳士」雜誌(Esquire)則指黑色高領毛衣有悠久歷史，與「科技天才」追求深思和創造力、擺脫縫紉傳統的「自由」有關。

但審判期間，荷姆斯拋棄全黑裝扮，改穿更低調普通裝束，大部分選擇中性顏色裙裝，頭髮鬆散捲曲，口紅改成淺粉色；她去年7月與丈夫比利埃文斯(Billy Evans)迎來第一個孩子，人們常看到她拎著寶寶尿布袋；與家人或丈夫出現時，也總有人牽著她的手。

前員工說，他們在審判前遇到荷姆斯，感覺像看到一個全新的人，她穿運動休閒裝、戴棒球帽，聲音也不再那麼低沉了。