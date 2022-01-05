分析：矽谷吹捧文化 養出「謊言獨角獸」荷姆斯

荷姆斯因白手創業取得「巨大成功」，2015年獲邀至白宮，出席歐巴馬總統歡迎日本首相安倍晉三的國宴。右為她弟弟－Theranos實驗室負責人克里斯欽。(美聯社)

血液測試公司Theranos Inc創辦人伊莉莎白‧荷姆斯 (Elizabeth Holmes)遭陪審團判定四項詐欺罪名有罪定讞，彭博社認為，判決本身不希奇，值得驚訝的是投資 人碰到醫療衛生初創事業體，要投資原該格外小心，但股市買氣火熱時，總是盲目搶速買進，根本沒由以往學到任何教訓。

彭博社(Bloomberg)4日報導，事業體創辦人往往不實誇大自己公司的前景；哥倫比亞商學院教授李安潔拉(Angela Lee)認為，荷姆斯遭判有罪也不會改變創投生態系裡，公司創辦人及創投資本的做事模式，原因在供需問題；創投資本太龐大，初創公司又有知名創投公司加持，投資人於是心急火燎跟著搶進。

有關Theranos公司的報導2021年不斷出現，創投資金於是大舉注入；直到去年11月30日，投資到初創公司的資金已達3050億元，幾乎是過去一整年的一倍。一些風險仍大的領域如加密貨幣及區塊鏈科技同期籌到的資金是213億元，比2020年的31億元增加了六倍。

荷姆斯一案之後，非但沒出現改革矽谷 文化的呼聲，很多投資公司還表示，不能因本詐欺案而歸咎這個產業；有些創投公司指出，投資在Theranos公司的大多不是傳統的科技創投資本。投資專家卡拉卡尼斯(Jason Calacanis)去年12月發推文談荷姆斯時還說，「大家都認為她(指荷姆斯)是個江湖騙子」。

但是Theranos公司一案與矽谷濫吹作風緊密相關，大約與很多新聞媒體吹捧荷姆斯成功同一時間，她還因慈善家勞拉‧阿里利亞加-安德森(Laura Arrillaga-Andreessen)而取得外界矚目。

外界開始著重於了解Theranos公司的時候，矽谷創投資本家德雷珀(Tim Draper)還力挺該公司，例如2018年德雷珀還上電視說荷姆斯「做得很成功」，媒體批判得太兇就「毀掉另個偉大偶像」。

李安潔拉指出，荷姆斯一案似乎沒讓創投業界重審自己作風，要投資謹慎，沒人表示自己應有所改變，全把它當緋聞八卦或者娛樂故事來嗑牙。