荷姆斯騙案下周決定宣判日 鉅額罰金可能取代重刑

荷姆斯因Theranos公司的「醫學突破」,2015年膺選為時代雜誌全球百大影響力人物。(美聯社)

Theranos生化新創公司前執行長伊莉莎白‧荷姆斯 (Elizabeth Holmes)遭控詐騙、密謀犯罪等四項罪名遭陪審團定罪後,此案宣判日將於下周決定。紐約時報分析,Theranos和荷姆斯為矽谷 的產物,矽谷無法與此案切割;矽谷即為充滿幻想的世界,弄假直到成真(fake it until you make it)哲學如今踢到鐵板。

陪審團認為,荷姆斯在另外四項控罪中無罪,但未能就另三項罪名達成共識;負責監督此案的加州 北區法院聯邦法官達維拉(Edward Davila)計畫宣判前述控罪流審,政府日後可選擇重審。

荷姆斯案將於下周決定宣判日;前聯邦檢察官拉赫馬尼(Neama Rahmani)表示,荷姆斯沒有前科,不太可能被判最高刑期,但可能出現鉅額罰金。

荷姆斯的Theranos公司宣稱,可以從一滴血驗出上百種不同癌症。(美聯社)

紐時指出,荷姆斯案爆發後,矽谷科技新貴試圖切割,但隨著案情曝光,Theranos和荷姆斯實為矽谷產物。

人們曾說,Theranos比起健康照護公司,更像一家科技公司;Theranos向富人及科技圈外大咖募款,而內部人士看透其炒作模式;荷姆斯近四個月的審判與法庭證詞容顯示,荷姆斯深受矽谷文化影響並身體力行。

荷姆斯受審接近尾聲時,辯護律師團在庭上提供她的手寫每日行程表,試圖呈現自律甚嚴的生活形態;荷姆斯為自己塑造的毅力形象,完全符合矽谷經典傳說的基調,也就是拒絕承認不可能,因此成就了不可能的任務。

十幾年來,荷姆斯騙倒了精明的投資者、數百名優秀的員工以及夢幻團隊般的董事會,就連忙著尋找科技界新星的媒體圈也被荷姆斯耍得團團轉,不在乎她的背景其實不符資格。

荷姆斯的神話在3日隨著她遭陪審團定罪,終於破滅。

紐時報導,從史丹福大學休學到創立市值90億元的Theranos,荷姆斯最終遭到定罪,她的大起大落將是矽谷熱議話題,象徵一個時代的結束。在矽谷,空話與成就之間的界線經常模糊,「弄假」如今有了上限。