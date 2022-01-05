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荷姆斯騙案下周決定宣判日 鉅額罰金可能取代重刑

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
荷姆斯因Theranos公司的「醫學突破」，2015年膺選為時代雜誌全球百大影響力人物。(美聯社)
荷姆斯因Theranos公司的「醫學突破」，2015年膺選為時代雜誌全球百大影響力人物。(美聯社)

Theranos生化新創公司前執行長伊莉莎白‧荷姆斯(Elizabeth Holmes)遭控詐騙、密謀犯罪等四項罪名遭陪審團定罪後，此案宣判日將於下周決定。紐約時報分析，Theranos和荷姆斯為矽谷的產物，矽谷無法與此案切割；矽谷即為充滿幻想的世界，弄假直到成真(fake it until you make it)哲學如今踢到鐵板。

陪審團認為，荷姆斯在另外四項控罪中無罪，但未能就另三項罪名達成共識；負責監督此案的加州北區法院聯邦法官達維拉(Edward Davila)計畫宣判前述控罪流審，政府日後可選擇重審。

荷姆斯案將於下周決定宣判日；前聯邦檢察官拉赫馬尼(Neama Rahmani)表示，荷姆斯沒有前科，不太可能被判最高刑期，但可能出現鉅額罰金。

荷姆斯的Theranos公司宣稱，可以從一滴血驗出上百種不同癌症。(美聯社)
荷姆斯的Theranos公司宣稱，可以從一滴血驗出上百種不同癌症。(美聯社)

紐時指出，荷姆斯案爆發後，矽谷科技新貴試圖切割，但隨著案情曝光，Theranos和荷姆斯實為矽谷產物。

人們曾說，Theranos比起健康照護公司，更像一家科技公司；Theranos向富人及科技圈外大咖募款，而內部人士看透其炒作模式；荷姆斯近四個月的審判與法庭證詞容顯示，荷姆斯深受矽谷文化影響並身體力行。

荷姆斯受審接近尾聲時，辯護律師團在庭上提供她的手寫每日行程表，試圖呈現自律甚嚴的生活形態；荷姆斯為自己塑造的毅力形象，完全符合矽谷經典傳說的基調，也就是拒絕承認不可能，因此成就了不可能的任務。

十幾年來，荷姆斯騙倒了精明的投資者、數百名優秀的員工以及夢幻團隊般的董事會，就連忙著尋找科技界新星的媒體圈也被荷姆斯耍得團團轉，不在乎她的背景其實不符資格。

荷姆斯的神話在3日隨著她遭陪審團定罪，終於破滅。

紐時報導，從史丹福大學休學到創立市值90億元的Theranos，荷姆斯最終遭到定罪，她的大起大落將是矽谷熱議話題，象徵一個時代的結束。在矽谷，空話與成就之間的界線經常模糊，「弄假」如今有了上限。

荷姆斯 矽谷 加州

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