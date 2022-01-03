華盛頓郵報：極右派陰謀論團體爆內鬥

去年1月6日暴民攻進國會，讓美國民主蒙羞。(美聯社)

華盛頓郵報報導，國會暴動發生一年多以來，極右派陰謀論團體之間爆發內鬥，在已經飽和的小眾市場爭取粉絲及財源；原本受到陰謀論支持者愛戴的前總統川普 ，因為公開透露已打補強針並支持新冠疫苗 ，被「匿名者Q」(QAnon)成員嘲諷為「疫苗銷售員」，前任國家安全顧問佛林(Michael Flynn)去年11月譴責某些陰謀論說詞「一派胡言」(total nonsense)，更讓陰謀論死忠成員怒不可遏。

「匿名者Q」嘲諷川普是「疫苗銷售員」

華郵指出，陰謀論支持者之間的互鬥，2021年底11月間浮上檯面。

網路人氣指數最高的幾個極右派陰謀論組織，2021年裡耗費大量時間，企圖證明川普勝選結果遭竊，但所有嘗試卻都宣告失敗；他們承受的壓力，包括支持者緊咬不放，要求追根究柢；但信奉陰謀論的小眾市場已經飽和，繼續追查各種陰謀論假設需要可觀成本，打官司所衍生的訴訟花費則要數百萬元。

社群平台成戰場 火力全開互相攻擊

推特(Twitter)、Gab及Telegram等社群平台，如今成為陰謀論陣營各大要角彼此攻擊的戰場，相互指責對方為撒旦崇拜者、共產主義者、孌童癖或冒牌愛國者以及斂財份子。

華盛頓郵報分析，陰謀論團體內鬥，反映極右派不實訊息產業商機萎縮的現實：粉絲贊助金額變少、訂閱流失、造勢活動及會議付費廣告收入下跌，從陰謀論著作到各種商品的銷售成績紛紛走低。

專門研究陰謀論組織及極右派團體社群網站 言論的孟莫斯大學(Monmouth University)傳播學研究生莎拉‧艾尼安諾(Sara Aniano)指出，「匿名者Q」核心人物Q有頗長一段時間銷聲匿跡，陰謀論陣營出現領導空窗期，原本身為效忠者的許多陰謀論網紅，開始積極爭取霸主地位，想要成為領導陰謀論運動的新一代領袖。

她說，少了像川普一樣的人擔任總統，加上Q不見蹤影，陰謀論支持者變得無所適從，不知應該聽誰指揮，「Q的一字一句曾如教條般受到信仰，但現在彷彿出現一百種版本的聖經，沒人知道究竟哪個版本是最正確的。」