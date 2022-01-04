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麥卡錫控民主黨 「把國會暴動當政治武器」

記者顏伶如／綜合報導
眾院少數黨領袖麥卡錫指控，民主黨拿1月6日事件作為政治武器。(美聯社)
眾院少數黨領袖麥卡錫指控，民主黨拿1月6日事件作為政治武器。(美聯社)

去年1月6日國會暴動事件即將屆滿周年，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)2日致函共和黨眾院同僚，指這起事件，「無法無天，嚴重錯誤」，犯法者也應受法律制裁，但民主黨卻把國會暴動當「黨派政治武器」，進一步分化國家。

「如同我們從一開始便說過，當天群眾行動無法無天，嚴重錯誤。」麥卡錫在信中承認，「我們的國會大廈不應該遭到侵入，那些犯法的人應該面臨法律制裁，承擔所有責任。」

他寫道：「遺憾的是，一年過後，多數黨似乎仍然不想回答核心問題，那就是為何國會面對威脅時毫無準備，以及若要確保事件不再重演，又應該做些什麼。」

麥卡錫說，民主黨不願回答核心問題，卻以1月6日國會暴動做為「黨派政治武器」，「進一步分化我們的國家」。

麥卡錫在信中說，眾院管理委員資深成員、共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員戴維斯(Rodney Davis)將發表一份備忘錄，說明國會辦公室可以採取哪些步驟，確保國會大廈免於受到更多威脅，「這些措施是遭到當今多數黨忽略的。」

麥卡錫先前將所有共和黨成員撤出眾院調查1月6日國會暴動事件特別委員會，以抗議兩名共和黨建議參加成員名單被眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)否決。

當時麥卡錫發表聲明說，除非波洛西改弦更張，讓五位共和黨籍眾議員加入特別委員會，否則共和黨將不願淪為遭到屈辱的一方，共和黨也會設法自行啟動事實調查。

國會是美國民主的象徵，但是去年1月6日，國會卻遭暴民攻占。(美聯社)
國會是美國民主的象徵，但是去年1月6日，國會卻遭暴民攻占。(美聯社)

波洛西指派共和黨籍聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)和麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)加入調查委員會，錢尼還擔任委員會副主席；累計40多名保守派人士上個月聯手要求麥卡錫將錢尼、金辛格從眾院共和黨黨黨團會議會議踢除，理由則是兩人在委員會做出「過分行為」。

2021年1月6日國會暴動期間，由於麥卡錫曾與前總統川普通過電話，使得麥卡錫自己也成為調查委員會想要調查的對象。

據報導，川普在電話中對麥卡錫說，衝進國會的挺川暴徒，愛國情操遠遠勝過國會議員。

國會是美國民主的象徵，但是去年1月6日，國會卻遭暴民攻占。(美聯社)
國會是美國民主的象徵，但是去年1月6日，國會卻遭暴民攻占。(美聯社)

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