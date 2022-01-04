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核選項？ 民主黨修將推翻「費力把事拖」曼欽強烈反對

編譯陳韻涵洪毅／綜合3日電
參院多數黨領袖舒默將修改參院「費力把事拖」議事規則，以推動選舉法案立法。(路透)
參院多數黨領袖舒默將修改參院「費力把事拖」議事規則，以推動選舉法案立法。(路透)

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)3日表示，若共和黨人阻撓選舉法案，他會在17日前推動修改「費力把事拖」(filibuster)議事規則，以促成選舉法案立法並保護民主；但同黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)和席納瑪(Kyrsten Sinema)形容這是「核選項」，已表明反對，讓此案更不可能通過。

參院3日起重新開議，讓投票難度維持在低門檻的選舉法案是民主黨團的立法重點之一，但此法案勢必遭共和黨激烈反對；部分民主黨參議員將矛頭指向「費力把事拖」，讓冗長辯論不再成為杯葛議事的工具。

「費力把事拖」是指聯邦參議員藉由冗長辯論來阻止議事程序，試圖讓法案胎死腹中，若要推翻此規則，需要至少全院五分之三、即60名參議員同意；但目前參院兩黨各占50席，政黨無法只憑一己之力推翻。

「共和黨反對投票權是老掉牙的抗爭，未來幾周，參院將再次對抗我國民主面臨的歷史性威脅，希望共和黨同僚改變進程並與我們合作。」舒默3日在給參院民主黨團的信中寫道，「若共和黨不配合，參院將辯論並考慮在馬丁路德‧金恩紀念日(17日)前改變規則，以保障自由公正選舉的民主基礎。」

參院民主黨盯上此規則，是因為兩項選舉法案為本屆民主黨團的立法重點，兩法案已取得黨內共識。

參院民主黨仍在研議中，目前提出的方案包括限制「費力把事拖」的使用時機；限縮辯論時間或推翻此規則的門檻；或是要求反對方至少要有41人全員出席，才能啟動此規則。

然而，修改「費力把事拖」的成功機會，在曼欽及席納瑪強烈反對下，變得更渺茫；這兩位參議員反對單一政黨片面修改，曼欽形容，這宛如「核選項」。

「費力把事拖」的支持者主張，這可以促進兩黨合作，避免任何一個政黨占優勢時，讓政策太過往該政黨的方向偏；共和黨人也會主張，民主黨在成為少數黨時也會使用此規則。

舒默在信中重申修改「費力把事拖」的必要性：「曾代表短暫阻礙的規則被武裝劫持，確保立法受阻，我們必須適應、參院必須與時俱進。」

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