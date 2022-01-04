國會暴動周年 紀念「民主史上最黑暗日子」 拜登演說將打破「沉默」

去年1月6日暴民攻進國會，是美國民主史上最黑暗的日子。(路透)

白宮 2日宣布，拜登 總統6日將偕同副總統賀錦麗(Kamala Harris)針對國會暴動屆滿一周年發表演說；由於拜登偶爾才談到國會暴動與前總統川普 不實言論對民主帶來的威脅，他被建議可利用此機會重整秩序，並向盟友保證美國民主無虞。

這場周年演說活動由民主黨人負責籌辦，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，當天活動包括靜默時間、多名國會議員致詞與祈禱守夜；不過當日眾院無議程，許多國會議員可能不會到華府參加活動。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示：「1月6日是我們民主史上最黑暗的日子之一，我們的國會在那天遭受攻擊，所以毫無疑問，我們將會紀念這一天。」

美聯社報導分析，拜登面臨到與許多世界領袖相同的煩惱，甚至是他沒想過會遇到的問題：「美國會一切安好嗎？美國民主情況如何？」

白宮為紀念國會暴亂周年，拜登總統將發表演說。(路透)

在全球持續關注下，白宮幕僚表示，拜登6日將針對維護民主發表演說，並向盟國提出保證；白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)指出，國會暴動影響許多國家對美國的看法，盟國擔心美國民主，敵國則找機會從中獲益。

拜登並未經常強調民主面臨的威脅，但隨著國會暴動周年將至，拜登被建議用此場合重新整頓優先要務，並利用職權推動表決權法案，此舉被認為能有效對抗民主威脅。

白宮官員表示，拜登對民主威脅相對保持沉默，不該被解釋成是對重寫1月6日暴動歷史的自滿表現，而是拜登認為，最有效對抗川普、否認選舉言論和國內激進主義的作法，就是向全國和全世界證明美國政府能夠運作。

去年1月6日暴民攻進國會，是美國民主史上最黑暗的日子。(美聯社)

報導指出，拜登認為，川普許多選民未必全然支持川普主義，而是川普利用全國對政治、經濟與社會體制的長期不滿，建立起自己的聯盟；因此拜登首年國內計畫皆針對經濟動盪與疫情這兩個造成全國不安的主因，證明政府能夠有效運作。

司法部已就國會暴動展開史上最大起訴行動，起訴逾700名被告，且有更多人恐遭調查，其中逾50人已遭判刑。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)也將在國會暴動周年前夕發表演說，說明司法部調查和起訴國會暴動相關人士情況，並強調司法部捍衛美國民主，不受暴力威脅。