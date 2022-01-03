15國RCEP生效 美國在亞太邊緣化 中國勢力擴張

RCEP生效後首趟國際貨運班列1日凌晨開行，從廣西南寧開赴越南河內。（取自中新網）

中國與日本、澳洲等傳統美國盟邦和其他亞洲共15國簽署的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP )於1日生效，終極目標是調降成員國間關稅 90%；經濟學者指出此協定將有利於亞太地區的貿易發展，同時擴充中國在亞太地區的影響力；然而，美國在這紙協議中卻被摒除在外，未來在遠東地區的主導地位可能被削弱。

事實上，美國原本積極參與亞太貿易，並主導成立跨太平洋夥伴貿易協定(CPTPP)；然而，由於前總統川普指該協定破壞美國經濟發展、削減美國受薪階級工作機會，因此於2017年退出；拜登政府就職後，也數度重申沒有重新加入CPTPP的計畫。

新加坡 商管大學法學教授高亨利(Henry Gao)指出，RCEP的生效對於退出CPTPP的美國「重返亞洲」的策略而言是一記警鐘，因為中國將能從因RCEP而穩定的東南亞供應鏈及日韓間貿易活絡中受益。

對於學界指出退出CPTPP及未參與RCEP對美國的負面影響，白宮表示美國確實明白積極參與亞太事務的重要性，目前政府內部已在討論如何「重返亞洲」；但可以確定的是，美國絕對不會參加RCEP，官員表示這是因為「RCEP缺乏對勞工與生態保護的要求，而且不應該讓中國制定遊戲規則，我們要掌握主動權。」

RCEP成立後，立刻成為全球最大的區域貿易協定，區域內的成員及國內生產毛額(GDP)佔全球30%，不只超過歐洲聯盟的規模，也遠比北美自由貿易協定(NAFTA)來得更大；如果運作成功，將在20年內削減近乎所有進出口貨物的關稅，並建立智慧財產權與電子商務的共同標準。

此外，中國近來愈發展現在國際舞台扮演角色的雄心，不只促成RCEP的成立，還申請目前由日本主導的CPTPP及智利、紐西蘭與新加坡倡議的數位經濟夥伴關係協定(DEPA)，在電子商務及人工智能等領域建立共同標準；專家指出，DEPA是目前最有潛力成為下一個重要區域貿易依據的協定。