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拜登與烏克蘭總統通電話 俄若侵烏「美將斷然因應」

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統（右）2日與烏克蘭總統澤倫斯基(中)通電話，討論俄羅斯在邊界增兵的最新情勢，俄羅斯總統普亭(左)無意降低緊張氣氛。（Getty Images）
拜登總統（右）2日與烏克蘭總統澤倫斯基(中)通電話，討論俄羅斯在邊界增兵的最新情勢，俄羅斯總統普亭(左)無意降低緊張氣氛。（Getty Images）

拜登總統2日與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)通電話，討論俄羅斯在邊界增兵的最新情勢。美聯社報導，拜登在電話中承諾，萬一俄羅斯對烏克蘭採取侵略行動，美國與西方國家盟軍便將斷然因應。

拜登與澤倫斯基通電話的時間點，正值美國與盟邦籌備舉行一連串旨在降低危機緊張的外交協商之際。對於美國力挺烏克蘭，莫斯科先前已放話，美俄關係危在旦夕。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在拜登與澤倫斯基結束通話後發表聲明指出，拜登在電話中明確指出，如果俄羅斯對烏克蘭有更多進犯，美國與盟友、夥伴將會「斷然因應」。

莎奇表示，拜登在電話中強調美國對「與你有關的事必定由你決定」(nothing about you without you)信念的承諾，也就是磋商與歐洲有關的政策時，一定會納入歐洲盟邦的意見。

拜登之前曾說，如果俄羅斯進一步進犯烏克蘭領土，美國將對俄羅斯祭出經濟制裁，但拜登上個月間也曾表示，美國並不會採取軍事行動。

克里姆林宮已表明，北大西洋公約組織(NATO)若要繼續擴大，不應包括烏克蘭或任何前任蘇聯國家。俄羅斯方面也要求，北約應將攻擊武器從歐洲地區成員國裡撤出。

烏克蘭士兵在邊界巡邏，拜登總統2日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，討論俄羅斯在邊界增...
烏克蘭士兵在邊界巡邏，拜登總統2日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，討論俄羅斯在邊界增兵一事。（美聯社）

白宮表示，俄羅斯提出的要求根本行不通。北約聯盟的重要原則之一，便是符合資格的國家都可申請加入，非成員國則沒有否決權。美聯社分析，儘管烏克蘭不太可能在短期之內獲邀加入北約，美國與盟邦從未排除讓烏克蘭參加的可能性。

結束通話之後，澤倫斯基2日在推特發文寫道，與拜登討論議題包括維持歐洲區和平，避免緊張情勢升高，推動改革以及去除寡頭政治統治。

澤倫斯基在推文中寫道，感謝美國「堅定不移的支持」。

過去這段期間裡，美國雖設法勸告俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)降低區域緊張，但成效極為有限。美聯社報導，美俄雙方高層官員訂於9日、10日在日內瓦見面，討論如何因應緊張情勢，接下來將有北約－俄羅斯委員會(NATO-Russia Council)會議以及歐洲安全暨合作組織(OSCE)會議。

拜登 俄羅斯 烏克蘭

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