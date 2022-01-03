美俄緊張 國際太空站延用添變數

美俄關係緊張之際，國際太空站延長運作也有大國角力的痕跡。圖為SpaceX太空人結束在國際太空站的任務。（Getty Images）

美俄關係出現緊張之際，拜登政府希望延長國際太空 站(ISS)使用壽命至2030年，而俄羅斯 正是美國在國際太空站計畫裡的主要合作夥伴。

國家航空暨太空總署(NASA )31日宣布希望延長國際太空站使用時間，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)30日則對美國提出警告，若美國因為烏克蘭危機而對俄羅斯宣布更多制裁，恐將導致「雙方關係完全破裂」。去年11月，俄羅斯發射飛彈摧毀了一枚已停止運作的氣象衛星，大約1500片殘骸在太空飄散，嚴重危害國際太空站與其他衛星的安全。

拜登政府對俄羅斯行動提出譴責，NASA署長尼爾森(Bill Nelson)批評俄羅斯「恣意妄為且充滿危險」。尼爾森也說，飛彈發射是俄羅斯軍方所為，俄羅斯太空總署也為之詫異。他接受華盛頓郵報專訪時說，俄羅斯太空總署「可能跟我們一樣驚訝」。

雖然美俄關係緊張，白宮與NASA還是希望與國際太空站合作夥伴維繼續合作，特別是俄羅斯，讓國際太空站保持運作。根據傳統，各國之間的國際太空站合作計畫，通常不受區域政治情勢影響。

俄羅斯聯邦太空總署(Roscosmos)署長羅戈辛(Dmitry Rogozin)2021年初接受有線電視新聞網(CNN)訪問時曾說，將努力讓國際太空站維持運作。他說：「太空站就像一個大家庭，離婚是不可能的。」

尼爾森31日對華郵發表聲明表示，國際太空站是存在已久的外交工作，科學研究也必須持續進行。除了俄羅斯之外，日本、加拿大、歐洲都是美國在國際太空站的合作夥伴，NASA之前便形容，國際太空站堪稱「有史以來政治複雜度最高的太空探索計畫」。

尼爾森說，國際太空站代表著多國之間和平的科學合作，過去20多年來不管在科學、教育或科技發展領域，均有對人類有益的卓越成果。