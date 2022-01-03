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60年來合作最密切 WSJ：中俄軍事結盟 美想從中拆夥不易

記者顏伶如╱綜合報導
在美國堅決警告俄羅斯不得出兵烏克蘭之際，報導傳出中國習近平與俄國普亭之間合作關係更為密切，引起美方警惕。(美聯社)
在美國堅決警告俄羅斯不得出兵烏克蘭之際，報導傳出中國習近平與俄國普亭之間合作關係更為密切，引起美方警惕。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)指出，中國與俄羅斯軍事結盟，對美國勢力形成新的挑戰，中俄聯合軍事演習、科技分享等，紛紛被解讀為旨在限縮美國國際影響力的手段；美方已對此高度警惕觀察。

華爾街日報分析，若要離間中俄兩國，美國可採行的策略之一，便是軟化對俄態度，把莫斯科從北京身邊拉攏過來。但軍事分析家說，這套策略仍在萌芽階段，尤其是美國似乎不願意拿出讓普丁願意與習近平疏遠的政治或經濟誘因。

如今俄羅斯重兵進逼烏克蘭邊境，美俄關係再度緊繃，此時美方若要說服俄羅斯與中國從結盟中拆夥，似乎不太可能實現。考夫曼說：「永遠不可能有人能說服俄羅斯應該跟像中國一樣的強國作對。」

軍事專家分析，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)與中國國家主席習近平今夏合作推出野心勃勃的聯合軍演，媒體報導則傳出雙方在航空、海底及極音速武器科技等方面都有合作，目標在於鞏固防禦陣線。

美方政府官員及軍事專家指出，由於中國及俄羅斯都是資訊受到嚴密管控的國家，中俄軍事合作究竟達到什麼程度，目前很難確認，這兩個國家的許多行動，對於外界越來越保密。然而，西方國家官員及國防專家則越來越相信，中俄兩國之間密切關係，建立基礎包括前陣子展開的經濟聯盟、軍事演習以及聯合防禦研發，兩國政府高層的少數公開發言內容，也讓外界嗅出端倪。

報導指出，中俄結盟之後是否將對美國形成整合式威脅(unified threat)，美國官員向來抱持懷疑，不過某些官員的看法如今已經改變。美國國家情報總監辦公室(ODNI)報告指出，現在北京與莫斯科之間關係，堪稱60年以來最密切。

在美國堅決警告俄羅斯不得出兵烏克蘭之際，報導傳出中國習近平與俄國普亭之間合作關係...
在美國堅決警告俄羅斯不得出兵烏克蘭之際，報導傳出中國習近平與俄國普亭之間合作關係更為密切，引起美方警惕。圖為習近平與普亭在去年10月舉行視訊峰會。(路透)

非營利美國智庫「海軍分析中心」(CNA)俄羅斯軍事專家考夫曼(Michael Kofman)指出，中國與俄羅斯原本各自對美國形成威脅，「但如今由於中俄合作結盟，各種威脅產生了相互關連」。

拜登政府官員則對華爾街日報說，現正密切觀察情勢發展；但官員也說，對於某些不太可能發展為全面軍事結盟的動作，無須過度解讀。

報導指出，中國與俄羅斯交界邊境長達2500哩，在中亞地區、印度及北極等地，中俄利益則處於彼此競爭的態勢，因此雙方不太可能全面結盟。中國與俄羅斯各自國防系統相容性並不高，與北約成員國的狀況不同，這也讓中俄軍事合作的聯合指揮效率大打折扣。

根據軍事專家及美國官員分析，美國企圖圍堵中俄兩國的各種策略，導致中俄兩國組成政治婚姻(marriage of convenience)，原本意見不合的對手，為了對付共同敵人，產生了分享資源及情報的意願。

俄羅斯 華爾街 邊境

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