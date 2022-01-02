我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

過去各州而異…轉基因食品新標籤元旦起全美統一

編譯盧炯燊／綜合1日電
農業部1日起統一全國的轉基因食品新標籤，避免過去國家標籤法規由各州拼湊而成的情況。圖為華府居民在超市購買食品。（Getty Images）
農業部1日起統一全國的轉基因食品新標籤，避免過去國家標籤法規由各州拼湊而成的情況。圖為華府居民在超市購買食品。（Getty Images）

農業部1月1日起統一全國的轉基因食品新標籤，過去的標籤要求因各州而異，結果造成混亂，新標籤的目的就是要消除這些亂象，但有食物安全維權組織表示，這個做法會給消費者造成更大負擔，而且仍然存在漏洞。

以前被標記為含有「基因工程」(GE)成分或「轉基因生物」(GMO)食品，現在將統一標記為「生物工程」(BE)，標籤上或附帶有電話號碼及二維碼，讓消費者獲取更多信息。

農業部發言人指出，透過統一的國家標籤標準，避免了以前國家標籤法規由各州拼湊而成的情況。

根據美國國家科學院(National Academy of Sciences)及聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的說法，食用轉基因食品不會對人類健康構成風險，然而在很大程度上，「轉基因」已淪為貶義詞。

非營利組織「公共利益科學中心」負責人賈菲 (Gregory Jaffe) 指出，基於這個原因，現在新法例採用「生物工程」這個用詞，但大多數消費者根本不熟悉這個名詞。也有其他食品安全維權組織指新規不夠嚴格，大多數轉基因食品甚至可不加上標籤。

姑勿論如何，消費者有需要了解有關新食品法例下的相關信息：

首先要了解什麼是生物工程食品？是指將一個新基因放入蔬果、牲畜內以改變其特性，以達到加強抵抗疾病、蟲害的能力，又或提高其營養價值。 目前，市場上一些蘋果、油菜、玉米、茄子、木瓜、菠蘿、土豆和鮭魚等多經基因改造。但大多數水果、蔬菜、穀物、種子和豆類都沒有轉基因版本。

新法例下，食品包裝上有一個圓形綠色標籤，上面寫著「生物工程」或「源自生物工程」，標籤上或會列出電話號碼及二維碼，讓消費者可以追查。

若包裝上沒有二維碼或「生物工程」食品標籤，是否不含轉基因成分？答案是不一定。因為由生物工程植物製成的澱粉、油和甜味劑，經過高度加工後沒有轉基因殘留，這可毋須附上標籤。

另外，含轉基因成分不足5%的的高度加工食品，如蘇打水、糖果及食用油等，不受規則所限，然而這個數值遠低於歐盟的0.9%標準。這都是食安維權組織認為不妥及存在漏洞之處。

牲畜食用生物工程飼料，其產品會否視為生物工程食品？答案是不會。例如食用生物工程飼料的乳牛，所產的牛奶就不會被視為生物工程食品。

食品製造商、進口商及零售商，必須披露食品是否經過生物工程或使用生物工程成分，但餐館及飲食服務機構不必遵守新規定。

農業部表示，當局不會到店內抽查食物。民眾若發現有任何懷疑違規行為，可以向農業部官網投訴。

農業部 食品暨藥物管理局 歐盟

上一則

2024民主黨黨內初選 進步派擬推新人挑戰拜登

下一則

報稅季截止日恢復到4月中 國稅局消化積案恐延誤

延伸閱讀

習近平書架放新家族照 賀詞首提毛澤東「窯洞對」

習近平書架放新家族照 賀詞首提毛澤東「窯洞對」
習近平賀新年：實現祖國完全統一 是兩岸心願

習近平賀新年：實現祖國完全統一 是兩岸心願
國台辦：2022年將加強粉碎「台獨分裂圖謀」

國台辦：2022年將加強粉碎「台獨分裂圖謀」
習近平：20大領導 要嚴守紀律服從安排

習近平：20大領導 要嚴守紀律服從安排

熱門新聞

專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

2021-12-26 12:17
紐約市曼哈頓大中央車站內，都有免費檢測站，供民眾檢測。(路透)

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

2021-12-29 08:15
研究發現，造成新冠肺炎的冠狀病毒SARS-CoV-2可在幾天內從呼吸道傳播到心臟、大腦和人體的幾乎所有器官系統，而且可能持續好幾個月。路透

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

2021-12-26 08:01
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

2021-12-28 10:53
美國衛生專家警告，Omicron變異株疫情引發的感染人數創新高勢必影響生活各個層面，「很難讓生活正常運轉」，呼籲民眾準備好長期抗戰。 歐新社

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

2021-12-31 07:53
專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常

2021-12-27 02:28

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪