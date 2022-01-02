過去各州而異…轉基因食品新標籤元旦起全美統一

農業部1日起統一全國的轉基因食品新標籤，避免過去國家標籤法規由各州拼湊而成的情況。圖為華府居民在超市購買食品。（Getty Images）

農業部 1月1日起統一全國的轉基因食品新標籤，過去的標籤要求因各州而異，結果造成混亂，新標籤的目的就是要消除這些亂象，但有食物安全維權組織表示，這個做法會給消費者造成更大負擔，而且仍然存在漏洞。

以前被標記為含有「基因工程」(GE)成分或「轉基因生物」(GMO)食品，現在將統一標記為「生物工程」(BE)，標籤上或附帶有電話號碼及二維碼，讓消費者獲取更多信息。

農業部發言人指出，透過統一的國家標籤標準，避免了以前國家標籤法規由各州拼湊而成的情況。

根據美國國家科學院(National Academy of Sciences)及聯邦食品暨藥物管理局 (FDA)的說法，食用轉基因食品不會對人類健康構成風險，然而在很大程度上，「轉基因」已淪為貶義詞。

非營利組織「公共利益科學中心」負責人賈菲 (Gregory Jaffe) 指出，基於這個原因，現在新法例採用「生物工程」這個用詞，但大多數消費者根本不熟悉這個名詞。也有其他食品安全維權組織指新規不夠嚴格，大多數轉基因食品甚至可不加上標籤。

姑勿論如何，消費者有需要了解有關新食品法例下的相關信息：

首先要了解什麼是生物工程食品？是指將一個新基因放入蔬果、牲畜內以改變其特性，以達到加強抵抗疾病、蟲害的能力，又或提高其營養價值。 目前，市場上一些蘋果、油菜、玉米、茄子、木瓜、菠蘿、土豆和鮭魚等多經基因改造。但大多數水果、蔬菜、穀物、種子和豆類都沒有轉基因版本。

新法例下，食品包裝上有一個圓形綠色標籤，上面寫著「生物工程」或「源自生物工程」，標籤上或會列出電話號碼及二維碼，讓消費者可以追查。

若包裝上沒有二維碼或「生物工程」食品標籤，是否不含轉基因成分？答案是不一定。因為由生物工程植物製成的澱粉、油和甜味劑，經過高度加工後沒有轉基因殘留，這可毋須附上標籤。

另外，含轉基因成分不足5%的的高度加工食品，如蘇打水、糖果及食用油等，不受規則所限，然而這個數值遠低於歐盟 的0.9%標準。這都是食安維權組織認為不妥及存在漏洞之處。

牲畜食用生物工程飼料，其產品會否視為生物工程食品？答案是不會。例如食用生物工程飼料的乳牛，所產的牛奶就不會被視為生物工程食品。

食品製造商、進口商及零售商，必須披露食品是否經過生物工程或使用生物工程成分，但餐館及飲食服務機構不必遵守新規定。

農業部表示，當局不會到店內抽查食物。民眾若發現有任何懷疑違規行為，可以向農業部官網投訴。