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報稅季截止日恢復到4月中 國稅局消化積案恐延誤

記者胡玉立／綜合報導
報稅季又到，由於疫情影響，今年納稅人可能在報稅過程中遇上更多延誤及不確定性。（美聯社）
報稅季又到，由於疫情影響，今年納稅人可能在報稅過程中遇上更多延誤及不確定性。（美聯社）

新冠疫情下的第三個納稅申報季節開始，今年納稅人可能在報稅過程中遇上更多延誤及不確定性，挫敗感可期。在國稅局內率領獨立小組的全國納稅人權益倡議者艾琳柯林斯(Erin Collins)說：「國稅局將在一個困境下展開申報季節。」

國稅局表示，今年個人納稅申報截止日期將自2019年以來首次恢復到正常時期的4月中旬。儘管當局正穩步消化2020年積壓的納稅申報案，但2020納稅年度大量積壓的工作和新出現的挑戰，包括溯及既往的立法和疫情時代的稅法變化等等，仍值得納稅人多加關注。

國稅局去年12月下旬表示，已按計畫開始逐步處理2021年4月之前收到的、沒有錯誤或毋須特別留意的申報稅單；但在12月18日以前，尚未處理的個人報稅單仍有630萬份，已修改但仍待處理的納稅申報單也有230萬份；以前國稅局處理修改過的報稅單大約要花16周，現在可能需要20多周。

國稅局表示，需要特殊處理的申報案總數已從5月的980萬件減至4萬2000件；但任何需要人工查閱的文件或來電，仍可能面臨嚴重延誤。

2021年收到的兒童稅收抵免的預付款項，必須在納稅申報單上註明，有資格獲得3月1400元紓困金卻沒有收到的人，可以在納稅申報表中提出申請。

國稅局將在1月下旬向納稅人發出通知，顯示政府記錄的民眾2021年紓困金和兒童稅收抵免預付金；這些數字若與報稅單上列出的數目不符，可能導致國稅局延遲處理。柯林斯說，使用電子報稅、直接存款，同時確保兒童抵稅金和紓困金數字與國稅局通知相符，有助納稅人免受耽誤。

「準確度現在很要緊，」每年準備約200萬份報稅單的傑克遜休伊特稅務服務公司(Jackson Hewitt Tax Service Inc.)稅務長史特柏(Mark Steber)表示，「你會拿到你的錢，但可能要多花好幾周或幾個月才拿得到。」

國稅局負責服務和執法的副專員奧唐納(Douglas O’Donnell) 表示，由於國稅局書面文件處理中心員工仍在疫情限制下工作，電子申報因此更加重要。

國稅局尚未宣布何時開始接受2021年納稅申報表。緬因州和麻州已將今年收件截期訂在4月18日和4月19日。國稅局2020年收件截止日期是延到7月15日，2021年收件截止日期是延到5月17日。

國稅局 報稅 紓困金

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