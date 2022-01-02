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2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

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2022聯邦時薪仍維持7.25元 13年不變史上最長

編譯徐薏茹／綜合1日電
21州將調漲最低時薪，最高提升至15元，多數州的最低時薪新規於1月1日開始生效。圖為民眾去年2月在國會大廈前示威，要求所有州提高最低時薪至15元。（美聯社）
21州將調漲最低時薪，最高提升至15元，多數州的最低時薪新規於1月1日開始生效。圖為民眾去年2月在國會大廈前示威，要求所有州提高最低時薪至15元。（美聯社）

2022年起全美21州將調漲最低時薪，最高提升至15元，多數州的最低時薪新規於1月1日生效。

紐約、加州、德拉瓦、伊利諾、馬里蘭、麻州、新澤西、羅德島等八州近幾年紛紛訂定目標，未來幾年最低薪資將調漲至15元，加州本次調漲即已達成此門檻。

各州調漲工資除了因先前批准的法案及兌現選舉承諾，有些州則是為因應通貨膨脹而調漲最低時薪。密蘇里州2018年通過提案，最低時薪五年內將逐漸調漲至12元，密西根、新墨西哥及維吉尼亞等州也以12元為門檻通過相似提案；康乃狄克、俄勒岡、佛羅里達、內華達等州也將於2022年不久後調漲最低時薪。

聯邦最低時薪則仍保持為7.25元，此標準自2009年以來未曾變動，將近13年不變的紀錄為史上最長。

拜登總統及部分進步派民主黨人先前曾主張將聯邦最低時薪調漲為15元，拜登去年4月簽署行政命令，將聯邦合同員工的基本時薪調整為15元，此新規將與1月底生效。

然而將聯邦最低時薪提升為15元的目標至今難以實現，去年2月參院並未通過在新冠疫情紓困案中提升最低時薪的提案，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)3月提出的修正案也未通過。

反對該修正案的民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)當時表示他希望最低時薪能達到11元，但應該與通貨膨脹相關，而非作為政治工具，其他反對者則認為若調高聯邦最低工資，雇主就無法雇用與原先一樣多的員工，造成工作機會減少。

支持者則主張聯邦最低時薪提升至15元能讓民眾脫離貧窮線，國會預算辦公室(The Congressional Budget Office)2019年預測15元最低時薪能讓約130萬人脫離貧困。

根據「國家勞動法計畫」(NELP)提供的資訊，除了新年實施新規的21州，有35個城市或郡縣也將跟進；紐約州最低時薪調整為13.2元，但紐約市、長島、西徹斯特郡(Westchester)地區最低時薪將提升至15元；馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery)也將調漲為15元。

21州將調漲最低時薪，最高提升至15元，多數州的最低時薪新規於1月1日開始生效。...
21州將調漲最低時薪，最高提升至15元，多數州的最低時薪新規於1月1日開始生效。圖為佛州奧蘭多麥當勞員工在店前示威，要求提高最低時薪至15元。（美聯社）

最低時薪 拜登 加州

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