停辦一年 玫瑰花車大遊行回來了 華航花車再獲國際獎

華航花車以一家四口「自行車遊台灣」為主題，榮獲國際獎。（記者王若然／攝影）

第133屆玫瑰花車大遊行 於新年第一天在加州巴沙迪那如期舉行，這是這一傳統慶祝活動因疫情肆虐而停辦一年後盛大回歸。此次花車遊行，正遇新一波新冠病例激增，不僅主辦方頂著巨大壓力，須嚴格按防疫規定執行，現場觀眾規模也大大縮減。華航花車再度榮獲國際獎。

人潮不如往年 仍可見鐵粉零星帳篷

1月1日凌晨，洛杉磯郡巴沙迪那老城的科羅拉多大道上，雖然如往年一樣有人群聚集，但由於主辦單位限制人數等各種原因，遊客減少很多，沿街一些座位甚至空置；也不見往年家家戶戶熱鬧搭帳篷、圍著篝火吃早餐的場景。不過偶爾也可見「鐵桿粉絲」搭起零星帳篷，通宵睡在現場守歲。他們因為去年的遊行在疫情下取消，對今年遊行更盼望已久。

獲選為2022年第133任玫瑰皇后(Rose Queen)的加州La Caada高中12年級亞裔學生鍾娜蒂(Nadia Chung，音譯)，1日在玫瑰花車大遊行中亮相。（美聯社）

玫瑰皇后、亞裔 高中生鍾娜蒂亮相

讓亞裔觀眾高興的是，不僅今年的玫瑰皇后是本地La Caada高中12年級亞裔學生鍾娜蒂(Nadia Chung，音譯)，而且以「自行車遊台灣」為主題的華航花車也榮獲國際獎。

華航花車塑造了一家四人環島騎行，裝飾著阿里山小火車、台灣小吃滷肉飯、珍珠奶茶，台灣盛產的鳳梨、芒果等，融合多樣貌台灣元素，展現台灣健康樂活旅遊地的意象。

第133屆玫瑰花車大遊行在新年第一天於加州巴沙迪那舉行，這一傳統慶祝活動因疫情肆虐而停辦一年後盛大回歸。圖為來自猶他州的花車隊沿途熱歌勁舞。(Getty Images)

嚴格檢疫 「三無政策」進場須疫苗 卡

遊行組委會實行「無篝火、無帳篷、無未接種疫苗者」的新政策，所有工作人員、買票進入觀眾席的遊客都被要求提供完全接種的疫苗卡，或在遊行前72小時內的新冠檢測陰性證明。據現場的華裔觀眾表示，一早驗票進場時，工作人員嚴格檢查身分證件和疫苗接種卡，核准後每人發放手環，表示已完全接種疫苗或檢測通過。現場的媒體記者同樣也須提供疫苗卡，才能進入採訪報導。

沿襲一個多世紀的傳統，當天上午8時整遊行隊伍出發，從Orange Grove路開始，沿科羅拉多大道一路向東，全程五哩半，共有40輛花車、20支儀仗隊和18支馬術表演隊組成龐大的遊行陣容。本次花車遊行主題為「夢想，堅信，成就」（Dream. Believe. Achieve），向疫情期間在醫護、急救和必要行業的工作人員致敬。

UPS快遞公司的花車獲得本屆最佳花車大獎，多個華人聚居的城市的花車，也都捧得設計獎項。而凱瑟醫療集團的花車，因防疫原因，撤去了原本計畫站在花車上的一線醫護人員。