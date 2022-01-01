新年新希望 許願者降至29% 70%受訪者「仍有期許」

新冠疫情肆虐兩年未散，使得眾多民眾對未來一年的展望悲觀，許下「新年新希望」的人也大減。圖為紐約布魯克林居民購物後回家。（歐新社）

哥倫比亞廣播公司(CBS)在新年前夕公布民意調查，顯示過去一年受數波疫情 影響，多數民眾心理上對未來一年的展望比較悲觀，許下「新年新希望」的人從2021年的43%降至對2022年許願的29%；且是否為自己制定新年目標沒有顯著性別差異，不論男女，不許新年願望的比例都近七成。

不過，若單純以「是否對新年抱有期許」與去年比較，2022年與2021年的比例大致相當，約70%的受訪者表示對新年「仍有期許」；人們在許下新年願望時明顯更加謹慎，只有29%已許下新年願望；另外報告指出，對今年展望仍抱有期許的民眾，短期內許下新年願望的仍顯著高於對今年展望較悲觀的人。

至於民眾最希望在新的一年能達到的目標，排名第一的是減肥，接下來依序是改善財務狀況、享受生活、花更多時間與家人在一起、戒除某個壞習慣、讓自己生活更規律、培養新技能或能力等。

專家表示，如果真的有意制定新年計畫，不應該只是「許願」，而要認真地分析如何達成、能否達成等等問題，特別是要找到制定這個計畫的原因，才能更有效率地促使自己完成；如果一下子為自己設立太多目標、沒有規畫具體實施方法，或是對於「失敗」沒有任何備案，很可能在碰到第一個障礙時就直接放棄。

心靈導師莎拉．麥德米(Sandra McDermid)就建議，一次只制定一個目標，並且把這個目標拆解成幾個短期內可完成的階段性任務，例如找到新工作是終極目標，那麼就把找工作前的幾個步驟如寫自傳、面試準備等分成數個階段準備；她說：「這樣你就會看到每一個階段的成果，確定自己朝新目標前進，會讓你更有動力。」

CBS的民調 於去年12月14日至21日間執行，以家用電話及手機 號碼為抽樣母體，在全國範圍內抽查，共採訪1009位民眾，抽樣誤差約為正負3.8%。