我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

對抗仇亞氛圍 美國女孩首推亞裔作為年度最佳娃娃

編譯林梅婕／綜合31日電
洋娃娃生產公司美國女孩推出亞裔娃娃「譚可琳」，作為2022年度最佳女娃娃的代表，以對抗仇恨亞裔氛圍。（美聯社）
洋娃娃生產公司美國女孩推出亞裔娃娃「譚可琳」，作為2022年度最佳女娃娃的代表，以對抗仇恨亞裔氛圍。（美聯社）

經過新冠肺炎的爆發，加上先前美中兩國情勢緊張，使得去年全國都壟罩在仇恨亞裔的氛圍中；但洋娃娃生產公司美國女孩(American Girl)選在2021年的尾聲首度推出亞裔娃娃「譚可琳」(Corrine Tan，音譯)，作為2022年年度最佳女娃娃的代表。

美國女孩公司總經理潔米‧希傑克曼(Jamie Cygielman)表示：「我們都明白代表性的重要，也隆重歡迎譚可琳加入美國娃娃的陣容，一同反映當今美國女孩們真實的樣貌；透過和可琳一起外出冒險更能學習友善、包容和愛，也讓孩子們更能體會，要為這個世界發聲或有所作為，永遠都不嫌晚。」

由探討家庭變化的童書「吳露西的長城」(The Great Wall of Lucy Wu，暫譯)作者尚溫蒂(Wendy Shang)負責撰寫背景故事，譚可琳從小歷經雙親離異、母親再婚，在反亞裔犯罪猖狂的年代下，如何探索自己充滿中華文化的身世。

根據尚溫蒂設計的腳本，譚可琳和妹妹葛妮(Gwynn)都住在科羅拉多州的亞斯本(Aspen)，她喜歡和爸爸一起滑雪，也夢想著能夠把自己的狗訓練成滑雪搜救犬。

「典型的美國女孩不該只是金髮碧眼，」伊利諾州一位40歲的菲律賓裔媽媽莉亞‧普瑞特金(Ria Pretekin)表示：「即使身為亞裔也一樣是美國人，但是在反亞裔情緒高漲的年代，我更希望看到亞裔的孩子們為他們的身分感到驕傲。」

紐約的32歲亞裔媽媽拉瑞莎‧寇帝恩(Larisa Courtien)則稱自己從小就不覺得對美國女孩的娃娃有任何連結感，她說：「我記得小時候學校一些很酷的女孩都會有這樣的娃娃，我喜歡娃娃背後的故事，但從來不覺得和我有任何連結。」

聯邦調查局最近公布一項2021年10月的更新數據中，針對亞裔的仇恨犯罪率比去年增加73%；而去年3月19日至今年6月期間，非營利組織「停止仇恨亞太裔」團體(Stop AAPI Hate)一共接獲9081起攻擊亞裔的報案。

洋娃娃生產公司美國女孩推出亞裔娃娃「譚可琳」，作為2022年年度最佳女娃娃的代表...
洋娃娃生產公司美國女孩推出亞裔娃娃「譚可琳」，作為2022年年度最佳女娃娃的代表，以對抗仇恨亞裔氛圍。（美聯社）

亞裔 滑雪 科羅拉多州

上一則

好消息？Omicron在南非消退 對肺部傷害可能較小

下一則

新年新希望 許願者降至29% 70%受訪者「仍有期許」

延伸閱讀

格萊寶美孕試管嬰兒中心 試管或移植多次失敗患者福音

格萊寶美孕試管嬰兒中心 試管或移植多次失敗患者福音
全球疫情惡化 國務院：民眾出國應做好應變計畫

全球疫情惡化 國務院：民眾出國應做好應變計畫
對抗仇亞氛圍 亞裔「美國女孩」 第一次登年度娃娃

對抗仇亞氛圍 亞裔「美國女孩」 第一次登年度娃娃
備妥嚴厲制裁 拜登：普亭不可以入侵烏克蘭

備妥嚴厲制裁 拜登：普亭不可以入侵烏克蘭

熱門新聞

專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

疫情結束？專家：1、2月確診死亡料飆高 但將集體免疫

2021-12-26 12:17
美國的衛生專家提醒民眾選擇防護力較佳的外科醫療口罩或N95等級口罩。美聯社

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

2021-12-24 18:41
紐約市曼哈頓大中央車站內，都有免費檢測站，供民眾檢測。(路透)

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

2021-12-29 08:15
研究發現，造成新冠肺炎的冠狀病毒SARS-CoV-2可在幾天內從呼吸道傳播到心臟、大腦和人體的幾乎所有器官系統，而且可能持續好幾個月。路透

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

2021-12-26 08:01
CDC統計顯示，若與疫苗尚未推出之前的疫情期間相比，如今美國年輕人及白種人的染疫死亡率反而升高。圖為洛杉磯國際機場，提供免費新冠疫苗和補強針接種。(美聯社)

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

2021-12-28 10:53
專家認為，明年1月到2月是確診擴散人數高峰，但可能這是疫情結束的開始，達到集體免疫的目標。圖為紐約市市府開設的新冠檢測中心，供市民篩檢。(美聯社)

專家：美國明年1、2月疫情高峰 之後集體免疫回歸正常

2021-12-27 02:28

超人氣

更多 >
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議
5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博