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2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

跨年活動取消或縮水 Omicron讓全球黯淡慶新年

記者胡玉立／綜合報導
熱情民眾31日聚集在時報廣場跨年。(Getty Images)
熱情民眾31日聚集在時報廣場跨年。(Getty Images)

全球告別2021，迎來了2022年，只是在新冠Omicron變種病毒狂襲下，民眾迎接新年的心情苦樂參半，糅合對逝世者和垂死者的悲痛、對更多感染的恐懼，以及期盼新冠疫情能在新一年結束。

往年全球12月31日倒數迎新的狂歡氛圍不再，許多醫院擠滿因Omicron毒株染疫的病患；新冠疫情自2019年底爆發迄今，邁入第四個公曆年，全球已有逾2億8500萬人染疫，逾500萬人死亡。

美國各地方政府因應年終倒數狂歡活動的做法各不相同；洛杉磯一場新年倒數音樂會決定將觀眾拒於門外，紐約將往年多達百萬人參與的新年倒數活動規模縮小，只准1萬5000人進入時報廣場周邊，且要求參與者完成接種疫苗，戴上口罩。倒是拉斯維加斯不改其志，估計有30萬人參與當地煙花秀。

85歲的教宗方濟各(Pope Francis)取消在新年前夕參觀設在聖彼得廣場馬槽的傳統，當晚他坐在扶手椅參加晚禱和讚美詩儀式時，戴著外科口罩；他在聖彼得大教堂對信徒講道時說：「疫情期間，這世界的迷失感越來越強烈。」

歐洲許多人選擇在自己家裡迎接2022年的到來，許多城市取消傳統的除夕音樂會和煙火秀，以免吸引大量人群。31日下午的巴黎街頭，官方強制要求民眾戴口罩，但這條規定明顯被香榭麗舍大道滿滿的人群忽略，當地計畫的煙火秀被取消。

自2021年邁入2022年，包括法國、英國、葡萄牙和澳洲等國染疫人數都創下新紀錄。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在本任期最後一次新年致辭傳達濃濃的希望，他說：「也許2022年將是我們擺脫疫情的一年；我願與各位一起相信，雖還看不到盡頭，但這一天將在來年降臨。」

在亞洲，南韓關閉了東海岸海灘和其他許多旅遊景點，那裡通常擠滿想趕上新年元旦日出的人群。在印度，新德里、孟買和其他大城慶祝活動因宵禁等限制措施受影響，數以百萬計的人在家裡迎接新年。

香港自2018年起舉行大型除夕音樂會，但2019年及去年的新年倒數活動，因政治衝突和疫情而取消。在中國的上海市，政府取消了一年一度的黃浦江沿岸燈光秀；北京沒有公共慶祝活動，自12月中旬以來，北京當地熱門寺廟均已關閉或限制進入。南京、杭州等主要城市的熱門寺廟，也取消了傳統除夕「敲鐘」儀式，並要求公眾遠離。

在菲律賓，兩周前的一場強颱在新年到來前破壞了數萬人的基本生活，逾400人死亡，至少82人仍下落不明。年僅17歲的宿霧女子辛森(Leahmer Singson)與丈夫住在搖搖欲墜的災後帳篷裡，談到新年願望時，這位有一歲寶寶的小媽媽說：「我希望我們不會生病。」

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