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展望2022／NASA重返月球 無人太空船試航

編譯潘勛／綜合報導
NASA斥資數十億元，經多年研發的「太空發射系統」(SLS)，將在3月及4月搭載「獵戶座」太空艙升空，並繞行月球。（美聯社）
NASA斥資數十億元，經多年研發的「太空發射系統」(SLS)，將在3月及4月搭載「獵戶座」太空艙升空，並繞行月球。（美聯社）

太空編年史很可能會大書特書2021年，認為是重大轉捩年，尋常民眾開始定期上太空旅遊， 12月短短一個月就有創紀錄的19人來到太空環境，其中八人是民間人士；漫遊車登陸火星，小小無人機「小精靈號」(Ingenuity)翱翔於火星薄薄大氣層，韋伯太空望遠鏡發射升空，成就雖非凡，但展望2022年成就可能更大。

華盛頓郵報報導，2022年美國航空暨太空總署(NASA)將展開重返月球的第一批行動，太空人也計畫常駐在月球表面及上空。

NASA為執行2025年載人重返月球的「阿提米絲」(Artemis，希臘神話中掌管月球的女神)計畫，將發射兩艘龐大的助升火箭，都比當初載送阿波羅計畫太空人登月的土星五號(Saturn V，又稱農神五號)火箭力量更大。

NASA斥資數十億元，經多年研發，終於要發射的火箭叫「太空發射系統」(Space Launch System, SLS)，搭載「獵戶座」(Orion)太空艙，預計在3月及4月升空，第一期計畫並未載送太空人，而是讓其繞行月球。

假如一切進行順利，2024年5月將進行阿提米絲二期計畫，再派獵戶座太空艙前往繞行月球軌道，屆時將載有太空人；NASA希望2025年派人登陸月球，但要看先前兩次試航的成果，以及Space X公司能否讓其「星艦」(Starship)太空機升空運作。

馬斯克(Elon Musk)的Space X公司過去一整年如火如荼，準備首度發射星艦太空機，今年贏得30億元的NASA合約，得以與獵戶座太空艙配對，準備載送NASA的太空人前往月球表面。

馬斯克表示，Space X公司可望今年就發射星艦太空機，而且跟星艦跟NASA的SLS不一樣，不必把發射階段過後的助升火箭丟進大洋，星艦設計成完全可以回收再用；把星艦太空機推上地球軌道後，Space X的「高能」(Super Heavy)助升火箭將飛返發射台，用一對延伸如筷子的機械臂挾住。

太空人 NASA 馬斯克

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