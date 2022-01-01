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展望2022／新冠疫情不會消失 或轉為地方流行病

編譯郭宣含／綜合報導
醫學界預測新冠病毒將無限期傳播，可能演變成類似流感的「地方流行病」。圖為紐約市居民在排隊檢測新冠病毒。（Getty Images）
醫學界預測新冠病毒將無限期傳播，可能演變成類似流感的「地方流行病」。圖為紐約市居民在排隊檢測新冠病毒。（Getty Images）

新冠肺炎爆發初期，許多人希望可以阻止疫情，期待疫苗推出就能永久根絕新冠病毒；不過多數科學家已不再抱持零疫情的希望，反而認為新冠病毒會無限期傳播，演變成類似流感的「地方流行病」(endemic)，確診案例更少、更容易預測，但新冠肺炎估計會成為常態，許多傳染病專家認為，多數民眾一生中恐難逃遭新冠病毒感染。

福瑞德哈金森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)流行病學家伊麗莎白．霍洛蘭(Elizabeth Halloran)表示，他的同事不再討論要根除新冠病毒，「病毒不會消失，這表示它會變成地方流行病。」

不過，新冠病毒是否會比其他地方流行的呼吸道病毒，構成更大健康風險，仍是未知數。

醫學界預測新冠病毒將無限期傳播，可能演變成類似流感的「地方流行病」。圖為旅客在邁...
醫學界預測新冠病毒將無限期傳播，可能演變成類似流感的「地方流行病」。圖為旅客在邁阿密機場辦理登機手續。（Getty Images）

最新一波Omicron變種病毒出現，也代表新冠病毒仍會不斷以意想不到的方式突變，但也指出一條對抗的方向；聯邦和地方政府不再追求居家避疫等極端防疫措施，而是注重降低染疫風險，搭配防疫措施，讓接種疫苗和補強針者能夠恢復相對正常的生活。

長青健康醫療中心(EvergreenHealth)傳染病醫生瑞多(Francis Riedo)表示：「在我看來，感染新冠病毒幾乎是無法避免的事，真正問題是染疫後會多嚴重。」

不過專家指出，即便新冠肺炎地方流行病無可避免，這不表示要放棄防疫，而是該迎接防疫措施成為常態的未來，屆時疫苗依舊重要。

民眾透過疫苗和染疫而產生群體免疫後，病毒就會轉變成地方流行病，但群體免疫力下降，就難以完全根絕病毒；就地方流行病而言，每一個染疫者平均會再感染一個人，但霍洛蘭指出，病毒會形成「動態平衡」，可能受到季節等變因而減弱。

疫苗 防疫 新冠肺炎

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