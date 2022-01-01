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展望2022／供給仍吃緊 房價從暴漲變緩漲

編譯洪毅／綜合報導
房屋供給緊張的情勢在今年恐仍不會結束，預計房價將由急漲變為緩漲。（美聯社）
房屋供給緊張的情勢在今年恐仍不會結束，預計房價將由急漲變為緩漲。（美聯社）

全美房市在2021年可謂熱絡到幾近白熱化，房價高漲創紀錄；新年伊始，雖然2021年的超低利率不太可能重現，但在供給吃緊的背景下，2022年的房價恐怕只是從「暴漲」變「緩漲」，負擔不起的民眾只能繼續望屋興嘆。

有線電視新聞網(CNN)報導，新冠疫情造成的低利環境，讓2021年的30年期房貸固定利率一度創下2.65%的歷史新低，4月以來則泰半維持在3.05%左右；外界普遍預期，隨著聯準會立場轉鷹，房貸利率將會進一步提高。

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)首席經濟學者勞倫斯‧尹(Lawrence Yun，音譯)預期，房貸利率到年底會升至3.7%，但不太可能超過疫情前4%左右的水準。

房屋供給緊張的情勢在今年恐仍不會結束，預計房價將由急漲變為緩漲。（美聯社）
房屋供給緊張的情勢在今年恐仍不會結束，預計房價將由急漲變為緩漲。（美聯社）

去年房價大漲的其中一個原因是房屋供不應求，而供給緊張的情勢在今年恐怕仍不會結束；地產資訊網Realtor.com預測，今年的房屋庫存只會增加0.3%。

地產商Compass房仲普利艾托(Paulo Prietto)還說，預期供需失衡將成影響今年房地產市場的最大因素。

由於低利率、低庫存的反彈幅度有限，讓房價只是從「暴漲」變「緩漲」；普查局的數字顯示，2021年11月房屋銷售中位數，較去年同期增加13.9%至35萬3900元；NAR則預測，2022年房價的成長率會在5.7%左右。

房屋供給緊張的情勢在今年恐仍不會結束，預計房價將由急漲變為緩漲。（Getty I...
房屋供給緊張的情勢在今年恐仍不會結束，預計房價將由急漲變為緩漲。（Getty Images）

去年的房價高漲嚇跑許多首購族，11月房屋交易的首購族占比從去年同期的32%降至26%，為2008年有數據以來最低；但是在房價難以回落的背景下，今年首購族及難以負擔高價的民眾要買到價格低廉的房屋，仍難上加難。

地產數據商HouseCanary預期，房屋供給緊張的情勢在愈低價市場會愈嚴重，例如2021年價格低於20萬元的房屋供給減少19%，但是高於60萬元的房屋供給增加40%。

地產商Compass房仲艾莉森‧撒哲(Allison Salzer)也說，房貸利率上升，首當其衝的也是中低價的購屋者。

房價 利率 疫情

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