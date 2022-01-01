展望2022／供應鏈危機未緩解 缺工、缺貨普遍

由於病毒繼續傳播，預計2022年將是供應鏈受到嚴重擾亂、缺貨普遍、成本高昂的一年。圖為貨櫃車離開奧克蘭（屋崙）港。（Getty Images）

在Omicron變種病毒傳播下，全球多地新冠疫情 升溫，物流、運輸業首當其衝，面臨運輸往來不易及人力緊缺的窘境，對當前仍未緩解的供應鏈 危機無異雪上加霜。

彭博報導，海運諮詢商Drewry分析師希尼(Simon Heaney)表示，由於病毒再次傳播，展望2022年，依然會是供應鏈受到嚴重擾亂、缺貨普遍、成本高昂的一年。

多地因疫情升溫而再度祭出防疫 措施；能源諮詢商Wood Mackenzie聚酯業務主管薩蒙·李(Salmon Lee，音譯)表示，這些防疫措施可能讓貨運駕駛不願前往可能讓他被隔離的地方，或是讓工廠暫停運作。

防疫措施擾亂物流、運輸業不會因措施結束而立即消失；在歐洲，羅馬尼亞經營130輛卡車的業者康斯坦司古(Alex Constantinescu)表示，去年的防疫措施，讓駕駛需在歐盟邊境等待長達18小時，讓許多駕駛不願再接長途運輸工作。

由於病毒繼續傳播，預計2022年將是供應鏈受到嚴重擾亂、缺貨普遍、成本高昂的一年。圖為貨櫃車離開洛杉磯港。（Getty Images）

康斯坦司古表示，疫情讓民眾迴避貨運駕駛的工作，就算他過去三年已經提高駕駛的薪資30%，仍招不到新人加入，畢竟這份工作是「長途駕駛、還要睡在車內，你也不知道跟你接觸的人是不是會傳染病毒。」

在全球範圍內，國際陸路運輸聯盟(International Road Transport Union)推估，仍有20%的貨運駕駛職缺找不到人；而這種情況，在海運業也同樣存在。

新加坡海運商Western Shipping表示，旗下1000名船員中，高達20%不願重回船上；香港中英船舶(Anglo-Eastern Univan)則估計，旗下3萬名船員中，5%無意接受續聘，而且當中許多是資深船員。

如果各國祭出疫苗接種令，可能還會進一步惡化形勢；目前印度及菲律賓船員的接種率不到30%，而這兩個國家又是主要的船員來源國。

船舶公司Columbia Shipmanagement執行長歐尼爾(Mark O'Neil)表示，業者無法強迫所有船員接種疫苗，但是很多客戶只跟全員已接種疫苗的船舶接洽，讓大型貨輪很難調度，加劇供應鏈危機。