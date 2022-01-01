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展望2022／期中選舉年 10關鍵戰區決定參院多數

編譯郭宣含／綜合報導
2022年將舉行的期中選舉，將是決定聯邦參、眾兩院誰屬的關鍵選戰。（路透）
2022年將舉行的期中選舉，將是決定聯邦參、眾兩院誰屬的關鍵選戰。（路透）

2022年是期中選舉年，民主、共和兩黨都勢在必得，特別在兩黨席位目前平分秋色的參院，民主黨僅靠副總統賀錦麗的關鍵票支撐；國會山莊報(The Hill)分析，民主黨若想再掌參院，以下十州將成為關鍵戰區。

1.賓州

拜登總統去年在賓州險勝，聯邦共和黨參議員圖米(Pat Toomey)即將退休，民主黨有大好機會拿下新席次；目前有數名民主黨人有意參選取代圖米，包括副州長費特曼(John Fetterman)等人。

共和黨由誰代表出戰仍不明朗，獲前總統川普支持的帕尼爾(Sean Parnell)本來最可能成為共和黨候選人，但因個人爭議退選；電視醫生奧茲(Mehmet Oz)則於11月底加入選戰。

實力雄厚的民主黨人艾布蘭有意挑戰現任共和黨籍喬州州長，使喬州選舉迅速成為參院選舉...
實力雄厚的民主黨人艾布蘭有意挑戰現任共和黨籍喬州州長，使喬州選舉迅速成為參院選舉的震央。（美聯社）

2.喬治亞州

聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)1月在複選勝選，刷新歷史，2022年將考驗民主黨人能否維持動能；前足球明星沃克(Herschel Walker)在喬州頗具知名度，他獲得川普支持，最有機會成為共和黨提名人。

川普插手喬州選戰，而且民主黨人艾布蘭(Stacey Abrams)有意挑戰喬州州長，喬州選舉迅速成為參院選舉的震央。

民主黨籍的亞利桑納州聯邦參議員、前太空人凱利尋求連任，但民主黨面臨全美逆風潮，席...
民主黨籍的亞利桑納州聯邦參議員、前太空人凱利尋求連任，但民主黨面臨全美逆風潮，席次恐難保。（Getty Images）

3.亞利桑納州

聯邦參議員、前太空人凱利(Mark Kelly)今年挑戰連任，但民主黨面臨全美逆風潮，席次恐難保；共和黨則得先進行擁擠的初選，亞州檢察長布魯諾維奇(Mark Brnovich)民調雖領先，但川普嘲他未扭轉拜登2020年在亞州勝選，恐使選戰出現變化。

4.威斯康辛州

威州8月才舉行初選，共和黨參議員強森(Ron Johnson)尚未表態是否尋求連任，使威州共和黨選情仍不明；若強森參選，將是拜登勝選州中唯一尋求連任的現任參議員。不少民主黨人有意取代強森，威州副州長邦斯(Mandela Barnes)在募款中領先，也獲得許多知名政治人物支持。

5.內華達州

共和黨前州檢察長拉索特(Adam Laxalt)是黨內最屬意人選，他已獲川普和參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)支持，今年挑戰民主黨聯邦參議員馬斯托(Catherine Cortez Masto)。

2022年期中選舉眾院若變天，現眾院議長波洛西位子將不保。(歐新社)
2022年期中選舉眾院若變天，現眾院議長波洛西位子將不保。(歐新社)

6.北卡羅來納州

川普在前兩次總統選舉拿下北卡州，但其實兩黨支持度差不多；共和黨國會參議員柏爾(Richard Burr)提早退休，更使北卡州成為主要戰場；共和黨初選仍有分歧，民主黨可能由北卡州最高法院前法官雪芮‧比斯利(Cheri Beasley)出馬。

7.俄亥俄州

多數民主黨人支持該州聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)競逐即將退休的共和黨聯邦參議員波特曼(Rob Portman)遺下的席次；川普尚未表態支持誰，許多有意參選者仍爭相對川普效忠，目前選情對共和黨稍有利。

8.新罕布夏州

新罕州州長蘇努努(Chris Sununu)宣布競選連任州長，不挑戰民主黨國會參議員瑪姬‧哈森(Maggie Hassan)；共和黨目前參選人仍不明，但可望擠下哈森。

9.佛羅里達州

民主黨國會眾議員德敏斯(Val Demings)可望挑戰共和黨國會參議員魯比歐(Marco Rubio)，但這並非易事；德敏斯募款額度驚人，但目前佛州共和黨註冊選民，首度超過民主黨註冊選民。

2022年期中選舉眾院若變天，現少數黨領袖麥卡鍚就可能成為議長。(Getty I...
2022年期中選舉眾院若變天，現少數黨領袖麥卡鍚就可能成為議長。(Getty Images)

10.密蘇里州

密州是共和黨的安全地，多位共和黨人有意取代將退休的同黨國會參議員布朗特(Roy Blunt)，外傳川普有意支持前州長格雷滕斯(Eric Greitens)，民主黨由誰出線仍不明。

共和黨 民主黨 參議員

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