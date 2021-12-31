Omicron、風雪夾擊 元旦前再砍2000航班

旅客走出亞特蘭大機場。（路透）

運輸業者為節日季籌備多月，但仍無法緩解Omicron變種病毒迅速傳播以及西部大雪與強風的雙重夾擊；在元旦假日的運輸高峰前，航空業者至30日晚間已取消逾1300個班次，31日再取消逾800個預訂班次；不僅如此，美國鐵路公司(Amtrak)30日也宣布縮減新年至1月6日的班次，約24個東北走廊線(Northeast Corridor)和長途旅行班次將受影響。

根據世界航班追蹤網站FlightAware，截至30日晚間，1354個國內航班、出發地或目的地為美國的班次遭取消，而31日也預計取消至少811個班次；另外，30日晚間數據指出，7012個國內或往返美國的班次遭延誤。

根據FlightAware於30日中午統計，捷藍航空(JetBlue Airways)30日取消175個或17%的預定行程；聯合航空(United Airline)取消193個班次或9%的主線行程；達美航空(Delta Air Lines)則取消約250個班次或6%的主線與區域航班行程；阿拉斯加航空(Alaska Airlines)也取消14%預定航班。

此外，大西洋西北地區近日大雪不斷和頻破紀錄的低溫 ，上周導致許多飛機停飛，低溫影響至少持續到元旦；加州 內華達山區12月累積降雪 210吋，創下當月最高降雪紀錄，為史上降雪第三多的月份，暴雪阻斷了華盛頓、俄勒岡和加州許多地區的公路交通，西雅圖打破53年低溫紀錄。

大雪阻礙了橫跨華盛頓州東西的主要交通幹道，加州北部的主要公路和州路被封，喀斯喀特(Cascade)山脈地區一段80哩的90號州際公路因能見低而關閉；內華達市和林山市(Foresthill)的樹木和電線桿倒塌，數千戶居民斷電。

南方多州近日則遭到強烈風暴的襲擊，國家暴風預測中心警告，部分地區恐出現龍捲風。

天氣惡劣，新冠疫情也持續搗亂美國的航空與地面運輸；聯邦航空管理局(FAA)30日警告，由於該局許多飛航管制員工確診請病假，人力短缺，「為維持安全，可能縮減部分設施的交通量，這會導致運輸巔峰期間出現延誤。」

美鐵30日宣布縮減新年夜至1月6日期間的班次，包括停駛波士頓與維吉尼亞州紐波特紐斯(Newport News)的跨夜火車，以及華盛頓與麻州春田市(Springfield)的四個班次；這四地的長途火車也會取消，以及紐奧良與紐約的雙向火車。

東北走廊和長途旅行約有24個火車班次受影響，約占本周1.5%的預訂行程。