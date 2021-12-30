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偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

回顧2021╱趙婷奪奧斯卡、非裔女詩人高爾曼迷人朗讀

記者胡玉立／綜合報導
華裔導演趙婷因執導電影《遊牧人生》(Nomadland)，4月獲得奧斯卡最佳導演獎，使得她成為史上首位贏得該獎項的華人與有色人種女性。（路透）
華裔導演趙婷因執導電影《遊牧人生》(Nomadland)，4月獲得奧斯卡最佳導演獎，使得她成為史上首位贏得該獎項的華人與有色人種女性。（路透）

2021年疫情當道，各型娛樂仍處在隨時可能叫停的謹慎氛圍下；但這一年的流行文化依然多采多姿：來自中國的趙婷，成為史上第一位贏得奧斯卡獎最佳導演獎的有色人種女性，「小甜甜」布蘭妮終於自由了，分手17年的「Bennifer」復合了，但丹尼爾克雷格(Daniel Craig)則向007龐德電影說再見。

22歲非裔女詩人高爾曼受邀1月20日受邀在拜登總統的就職典禮上朗讀詩作，表現令全...
22歲非裔女詩人高爾曼受邀1月20日受邀在拜登總統的就職典禮上朗讀詩作，表現令全國著迷。（美聯社）

拜登總統１月的就職典禮，22歲非裔女詩人高爾曼(Amanda Gorman)受邀朗讀詩作，表現令全國著迷，她的Instagram幾小時內湧入百萬粉絲；當天另受關注的，是參議員伯尼·桑德斯 (Bernie Sanders) 和他的毛織手套，成為眾多流行產物的靈感源頭。

哈利和梅根

英國王子哈利和妻子梅根3月在歐普拉(Oprah Winfrey)專訪中，丟出了令英國王室震撼的爆炸性內容，梅根聲稱王室種族歧視她，自己一度想自殺；奧斯卡獎４月總算將最佳導演獎頒給了史上第二位女導演，因《遊牧人生》(Nomadland)獲獎的趙婷，她也是史上第一位贏得該獎項的華人與有色人種女性。

2021年同時也是重聚的一年；《六人行》(Friends)六位主角睽違17年後，五月在螢幕前重聚；《慾望城市》四名女主角的其中三人12月重啟續篇《慾望城市：華麗下半場》，年過半百的她們都重新邁向新人生。

翹臀珍與小班

至於分手了17年的「翹臀珍」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)與「小班」班艾佛列克(Ben Affleck)，８月高調重續前緣；好萊塢最引人注目的伴侶關係：金名媛金卡戴珊(Kim Kardashian)與饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特(Kanye West)，近七年的婚姻於2月宣告結束。

百老匯音樂劇回歸

在戴口罩、PCR測試、疫苗接種證明等層層規範約束下，百老匯音樂劇９月熱情回歸，紐約大都會博物館慈善晚宴(Met Gala)也重新開辦。

007丹尼爾克雷格

丹尼爾克雷格主演的最後一部龐德電影「007 生死交戰」(No Time to Die)10月在美國上映，他飾演的龐德最後也被炸死。

小甜甜布蘭妮

至於39歲的美國流行樂女歌手小甜甜布蘭妮(Britney Spears)，總算在11月由法官終結了他父親對她持續13年極具爭議的監護權掌控；她感謝粉絲拯救了她的人生，並說：「這是最好的一天。」

奧斯卡獎 導演 梅根

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