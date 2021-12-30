回顧2021╱艾妲颶風、歐洲洪水、德州冬季風暴 災害慘重

艾妲颶風(Ida)給美國帶來損失多達650億元的損失，居2021年全球十天災害之首。圖為風災過後的路易斯安納州。（美聯社）

英國人道救援組織「基督教救援隊」(Christian Aid)近日公布了2021年十個災損最巨大的天災，總計造成1700億元的損失；其中影響最鉅者為9月登陸新英格蘭地區的艾妲颶風(Ida)，損失650億元，其次為歐洲7月洪水，造成430億元損失，排名第三者是2月份德州冬季風暴，共損失230億元。

報告執筆人、基督教救援隊氣候政策主任卡特．卡拉馬(Kat Kramer)表示，今年災損最鉅的十大天災造成的經濟損失，比去年還高200億，可見今年度的天氣災害相當嚴重；然而，該報告的災損評估也僅就公開的保險 數據做為排名基準，一些沒有保險的損失無法估計，實際損失必定比報告中的數據要高。

此外，針對排名前十名的災害中超過半數位於歐美澳等地，卡拉馬表示這是因為災損排名以保險數據為基準，而富裕國家民眾負擔保險能力普遍較佳，因此在歐美等已開發國家的災損數額統計上會高於亞非等發展中國家。

此報告排名自第四名以後依序為：7月下旬中國河南洪災 災損176億元；11月14日加拿大英屬哥倫比亞省洪災災損75億元；4月6日至8日法國寒潮災損56億元；5月25日至29日印度 、孟加拉旋風災損30億元；3月10日至3月24日澳洲洪災災損21億元；7月21日至28日菲律賓、中國、日本烟花颱風災損20億元；5月14日至19日印度、斯里蘭卡、馬爾地夫旋風災損15億元。

「今年全球為氣候變遷付出的代價極為巨大，不只造成高達1700億元的鉅額損失，還導致許多無法量化的寶貴生命就此離去。」卡拉馬說，「全球各國不分貧富，都在2021年的氣候危機中受到重創，雖然很開心看到第26屆哥本哈根氣候峰會達到一定目標，但顯然還沒有步入安全、繁榮的正軌。」