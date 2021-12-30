回顧2021╱重大建設法案兩黨攻防 鬥爭中有妥協

規模達1.2兆元的基礎建設法案在國會過關，是共和、民主兩黨妥協的結果。圖為密西根州的高速路修建項目。（美聯社）

2021年國會表決通過的重大法案，雖然黨派立場明顯，但鬥爭中仍有機會妥協成事，包括規模1.2兆元基礎建設法案在眾議院過關，以及參院 以59票對35票比數通過調高國債上限；然而，拜登總統提出的1.7兆社會安全網及對抗氣候變遷法案，仍無法在原本預訂的耶誕節期限前拍板。

基礎建設法案

今年11月，眾院以228票對206票表決通過基礎建設法案；有13名共和黨 眾議員投下贊成票，投下反對票的民主黨眾議員則有6人，這6人都是民主黨進步派成員，對基建法案比社會安全網支出法案提前交付表決，十分不滿。

重建美好未來法案

拜登政府施政優先項目「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)，今年11月也在眾院表決過關，民主黨方面只有緬因州眾議員高登(Jared Golden)投下反對票。

彈劾 前總統川普

今年1月，眾院以232票對197票通過彈劾前總統川普。共有10位共和黨眾議員投下贊成票。

調高國債上限

參議院方面，本月稍早參院以59票對35票比數表決通過調高國債上限，讓美國避開史上首度政府債務違約的危機；法案通過是參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)斡旋協調的結果，兩黨各自要求均得到滿意解答；包括麥康諾在內，共有10位共和黨籍參議員投下贊成票。

今年8月，規模1.2兆元基礎建設法案在參院以69票對30票表決過關，內容包括改善全國各地道路、大眾運輸系統、水源、網路寬頻的投資項目；共有19名共和黨參議員為法案投下贊成票。

川普遭控煽動叛亂遭眾院彈劾之後，參院今年2月以57票對43票表決結果，裁定川普無罪，但川普已是美國史上第一位兩度遭到國會彈劾的總統；雖然彈劾案獲得7位共和黨參議員支持，但川普持續有效影響參院共和黨團，投票結果距離彈劾案成立門檻的67票贊成票，仍然差了一大截。