回顧2021╱分裂與混亂 兩黨角力 意識形態極化

1月6日的國會山莊遇襲事件，體現美國當下意識形態與黨派之爭的混亂。 （美聯社）

拜登總統今年元月就任，外界本預測華府政界該「回歸正常」，但2021年並不平靜，陸續發生國會山莊遇襲、學校防疫關閉及疫苗強制接種吵得不可開交、民主黨內鬥到癱瘓、共和黨 眾議員一遭申飭，一因藐視國會而遭有罪定讞等事件，總之政界一點也沒回歸正常，兩黨都不夠強大到隨心所願，意識形態極化到妥協幾無可能。

規模達1.2兆元的基礎建設法案在國會過關，是共和、民主兩黨妥協的結果。圖為11月19日法案在國會眾院通後，眾院議長波洛西興奮地高舉寫有票數的字條。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)報導，原先認為2021年政治回歸正常的預測統統失準，2020年大選時翻攪一切的力量，幾乎都還在：新冠疫情沒消退，加州州長紐森遇到罷免案，前總統川普的選舉有舞弊說還沸沸揚揚；拜登總統矢言要團結全國、兩黨合作，但沒能落實，因此吃足苦頭。

總之，今年政界發生的事，都是黨同伐異、文化及意識形態分裂到沒有解方所致；意識形態日益極化，讓政治中間部位被掏空，找不到妥協之道，治理國家十分困難。

此外，拜登上任後雖重啟了遭川普輕視不顧的盟邦關係，讓美國重回國際舞台的領導地位，但他決定自阿富汗撤軍，隨後造成的種種混亂，引發國際與國內許多批評；拜登政府與澳洲和英國密室達成的AUKUS聯盟，直接傷害了美國與法國的關係，也重創拜登善於國際事務的形象。

當然2021並非一事無成：國會在三月通過1兆9000億元的新冠紓困及景氣刺激法案，噴出大量聯邦資金，協助經濟掙脫谷底。

但紓困法案是依黨派界線通過的，共和黨指摘成本跟範圍太廣，拒絕支持民主黨，為今年的政治紛擾定了調。

出現這種結果的要因，在2021年頭幾天便已注定；喬治亞州兩席聯邦參議員的決選，民主黨驚險獲勝，讓兩黨在參院各擁50席，民主黨在參院只有最微弱多數，在法案得票平盤時，得由副總統賀錦麗投下關鍵一票。

喬州勝選，民主黨一開始高興萬分，但事後看來，贏那兩席非但不是幸事，反而是詛咒；民主黨取得參、眾兩院控制權沒錯，但不少民主黨人因此自我膨脹，誤以為能大展拳腳，進步派尤其如此。

民主黨參議員曼欽。(路透)

最微弱多數給少數民主黨中間派，尤其是參議員曼欽(Joe Manchin)及席納瑪(Kyrsten Sinema)，取得足以左右大局的實質否決權；他倆不僅反對進步派同志推案的幅度，還讓少數黨共和黨得以對沒能過關的施政構想，卸責得一乾二淨。

民主黨內為了協調各方，推動開支及項目龐大的社會開支、力抗氣候變遷法案過關，發生醜陋的爭吵；就算1兆元的基礎設施法案真獲兩黨合作而過關，但過程中進步派還加以扣留，想確保開支案也挾帶過關。

民主黨內亂七八糟，最後受傷的是拜登總統；拜登競選時自詡為華府老手，能與共和黨找到共識，曉得怎麼辦好事情，但執政後未能兌現諾言。