「淫魔」艾普斯坦女友是幫兇？檢秀證據：他們一直在一起

英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾（左）因捲入「淫魔」富豪男友艾普斯坦為權貴人士仲介性服務醜聞案，28日在紐約市出席庭審。（路透）

英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)捲入「淫魔」富豪男友艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)為權貴人士仲介性服務醜聞而遭聯邦檢察官起訴，雖然麥斯威爾並未在庭上作證，陪審團還是可以聽到她的心聲。

檢察官對陪審團出示麥斯威爾2002年寫的一篇短文，證明她與艾普斯坦的親密關係，短文是麥斯威爾以筆名GMax所寫。

檢方指控麥斯威爾招攬未成年少女並供艾普斯坦性虐，但60歲的麥斯威爾辯稱無罪；檢方指出，艾普斯坦是麥斯威爾的前男友，也是雇主，艾普斯坦性侵 少女時，麥斯威爾也曾參與其中。

麥斯威爾以GMax暱稱所寫的短文指出：「過去11年裡，傑弗瑞與季絲蘭一直在一起，是對情侶。」她寫道：「這對情人其實很少分開，跟很多人想像的狀況完全相反，我總是看到他們在一起。」

英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾因捲入「淫魔」富豪男友艾普斯坦為權貴人士仲介性服務醜聞案，28日在紐約市出席庭審。（路透）

麥斯威爾的辯護律師團對短文內容真偽提出質疑；艾普斯坦遭控仲介賣淫而在2019年7月被捕後，聯邦調查局(FBI)探員搜查艾普斯坦在紐約市 曼哈頓公寓時，在一個硬碟裡找到這篇短文。探員也在公寓裡起出十多張艾普斯坦與麥斯威爾的合照，以及數萬張裸體女子及未成年少女的照片。艾普斯坦後來羈押期中在獄中自殺死亡。

麥斯威爾律師團在庭訊中說，麥斯威爾曾與艾普斯坦交往，但戀情後來趨於冷淡，她的角色漸漸變成艾普斯坦的高級助理，協助管理艾普斯坦的五個住處。

律師團表示，對於艾普斯坦性侵未成年少女等罪行，麥斯威爾毫不知情，麥斯威爾如今變成艾普斯坦惡行的代罪羔羊。

檢方則指出，短文與照片證明麥斯威爾與艾普斯坦關係親密，肯定知道他的性癖好，還參與了艾普斯坦的犯罪行為。檢方表示，從短文紀錄的時間看來，從1994年至2004年之間，麥斯威爾與艾普斯坦仍是男女朋友。

另方面，由於紐約市的新冠疫情轉烈，主審法官納森(Alison J. Nathan)特別允許陪審團員提前一個小時在下午５時結束案情研議，但提醒陪審團可能須在本周作出裁定。