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喜萊莉前助理：民主黨明星前夫猥褻照 壓垮他們的婚姻

編譯陳韻涵／綜合28日電
艾比汀（左）是前國務卿和民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓（右）最親近的助理。（美聯社）
艾比汀（左）是前國務卿和民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓（右）最親近的助理。（美聯社）

前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)前助理艾比汀(Huma Abedin)日前受訪時坦言，「紐約郵報」(NYP)2016年在頭版刊登他的前夫、前聯邦眾議員韋納(Anthony Weiner)拍下性暗示訊息，還讓躺在床上的稚子入鏡，是壓垮她婚姻的「最後一根稻草」。

艾比汀日前在「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)受訪時說，「我最終忍無可忍，達到臨界點，那是最後一根稻草」。

艾比汀表示，韋納的行徑促使兒童福利局介入調查，社工甚至問她，將當時三歲的兒子喬丹(Jordan)留給韋納照顧，是否為稱職的母親。

艾比汀日前在CNN節目「美國國情」受訪。（美聯社）
艾比汀日前在CNN節目「美國國情」受訪。（美聯社）

「這是我必須忍受的痛苦事情之一。」艾比汀說：「社工問我，若妳是稱職的母親，妳會根據這些條件做出更好的判斷嗎？」

艾比汀說：「這是當時最難忍受的事情之一，我曾倚門而坐但不想開門，我擔心門外會發生的事，甚至對應門後可能發生的事感到憤怒。」

韋納曾任眾議員超過12年，一度被視為民主黨的明日之星，曾角逐紐約市長，卻多次陷入桃色醜聞；2011年，他與年輕女性互傳露骨文字及照片，2012年又傳生殖器照片給另一名女性；2016年1月、當年51歲的韋納，發送猥褻訊息給一名15歲的北卡羅來納州少女。

艾比汀在10月出版的回憶錄中，回顧她對韋納的猥褻行徑看法；她受訪時，提及她對前夫多次傳送不雅照給外遇對象，而紐約郵報刊出的照片讓她不得不面對現實，後續發展也讓她達到忍耐極限。

2017年，韋納在聯邦法院調查中，當庭含淚對傳送猥褻訊息給未成年少女認罪，被判監禁21個月，並註冊為「性犯罪者」，他已於2019年2月出獄。

2017年5月，艾比汀訴請離婚；兩人雖然已離異，但艾比汀表示她必須將對韋納的恨意擺一邊，才能共同撫養現年10歲的兒子。

眾議員 北卡羅來納州 喬丹

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