佛州現「快閃搶劫」砸破櫥窗竊13名牌包 商家損失百萬

繼加州 陸續傳出購物城遭快閃搶劫(smash-and-grab robbery)後，佛羅里達州 棕梠攤(Palm Beach)知名精品店Only Authentics14日也發生類似砸搶事件，店內13款獨一無二的愛馬仕(Hermes)皮包遭竊，損失價值相當於100萬元。

Only Authentics負責人羅傑斯(Virgil Rogers)指出，店內用來展示愛馬仕皮包的窗台全部被砸破，其中一些失竊的皮包光是單價就高達六位數。

愛馬仕的手提包款式豐富，還能搭配多種風格，另外還有推出與包包同款設計的首飾和配件，而凱莉包(Kelly)和柏金包(Birkin)更是愛馬仕最歷久彌新、最昂貴的經典包款。

Only Authentics表示，店內共有八只柏金包和五只凱莉包遭竊，其中最貴的是一只單價8萬9000元、40公分寬的綠色鱷魚皮凱莉包，以及一只單價11萬元、32公分寬的伊斯坦堡海峽綠色(Vert Bosphore)柏金包。

Only Authentics在官方網站聲稱是「全世界最值得信賴的愛馬仕和香奈兒皮包配件之獨立經銷商」，上面大多的柏金包價格列在1萬7000元至9萬元不等，少數幾個標價為48萬元；凱莉包則是從同款的5000元錢包至4萬元的中型包都有。

愛馬仕皮包以精緻的手工聞名，每年推出的皮包現貨數量都非常有限，消費者訂購一只皮包都需要等上幾年的時間；Only Authentics員工解釋：「尤其凱莉包和柏金包太稀有了，所以我們提供另一個管道，讓消費者們蒐集到他們最喜歡的包款。」

據稱，店內除了主打愛馬仕商品，也有販售另一知名品牌香奈兒(Chanel )的手提包和其手飾配件，有些商品甚至是歷時30年不敗的經典款。

沃斯大道(Worth Avenue)是棕梠攤知名的購物街，除了Only Authentics，還有許多店家都在窗台上展示高檔名牌貨，但如今各個都擔心自己成為快閃搶劫的目標。